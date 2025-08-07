खेल

सात अगस्त को रेसलर पूजा ढांडा की बिजनेसमैन अभिषेक बूरा से सगाई

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 07, 2025, 10:51 AM

हिसार, 6 अगस्त (आईएएनएस)। भारत की मशहूर रेसलर पूजा ढांडा गुरुवार को सगाई रचाने जा रही हैं। परिवार में खुशी का माहौल है। उनकी सगाई घिराय गांव के प्रॉपर्टी डीलर अभिषेक बूरा के साथ तय हुई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करने वाली पूजा की शादी 13 नवंबर को होगी।

पूजा के पिता अजमेर ढांडा पशुपालन विभाग में जीएलएफ पद से सेवानिवृत्त हैं। पिता ने बताया कि सगाई को लेकर सभी परिजन उत्साहित हैं। परिवार इस खास दिन की तैयारी में जुटा है।

सगाई समारोह सात अगस्त को सुबह 11 बजे तोशाम रोड स्थित ताज पैलेस में होगा।

पूजा सुंदरनगर में रह कर हिसार में बतौर सीनियर कुश्ती ट्रेनर अपनी सेवाएं दे रही हैं। पूजा ने साल 2003 में जिस महाबीर स्टेडियम से कुश्ती की शुरुआत की, आज वहीं इस खेल के दांव-पेंच सिखा रही हैं।

पिता अजमेर ढांडा ने बताया कि उनकी बेटी का फोकस न सिर्फ खेल, बल्कि पढ़ाई पर भी रहा। पूजा पोस्टग्रेजुएट हैं। उन्होंने कुश्ती में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है।

अजमेर ढांडा ने बताया कि सरकार की ओर से बेटी को पूरी सुविधाएं मिल रही हैं। पूजा फिलहाल हिसार में कुश्ती कोच के तौर पर काम कर रही हैं।

हिसार जिले के बुढ़ाना की रहने वाले पूजा ढांडा 'अर्जुन अवॉर्ड' से सम्मानित हैं। पूजा ने बताया कि सगाई को लेकर परिवार में खुशी का माहौल है। अभिषेक बूरा किसान परिवार से हैं। दोनों परिवार पहले से एक-दूसरे को जानते हैं। अभिषेक को उनके परिवार ने चुना है।

पूजा की मां कमलेश ढांडा गृहिणी हैं। उन्हें अपनी बेटी की उपलब्धियों पर गर्व है। मां ने बताया कि एक बार खेलते समय पूजा चोटिल हो गई थीं, जिसके चलते कुछ वक्त के लिए उन्हें कुश्ती से दूर रहना पड़ा, लेकिन बेटी का हौसला नहीं टूटा। पूजा ने लगातार मेहनत की और शानदार प्रदर्शन की बदलौत उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। कमलेश ढांडा मानती हैं कि बेटियां, बेटों से कम नहीं हैं। पूजा के भाई सुमित ढांडा हिसार में फायर ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं।

--आईएएनएस

आरएसजी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...