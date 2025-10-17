सोशल मीडिया से दूर रहें खिलाड़ी: बांग्लादेशी कोच फिल सिमंस

ढाका, 17 अक्टूबर (आईएएनएस)। बांग्लादेश क्रिकेट टीम को अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में 3-0 से हार का सामना करना पड़ा। बांग्लादेश क्रिकेट फैंस इस हार को पचा नहीं पा रहे हैं। वनडे सीरीज गंवाने के बाद ढाका एयरपोर्ट पहुंची बांग्लादेश क्रिकेट को फैंस के भारी विरोध का सामना करना पड़ा।

फैंस ने क्रिकेटर्स के साथ अपमानजनक व्यवहार किया। तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद और उनके परिवार को हवाई अड्डे पर प्रशंसकों द्वारा दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। इसके फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। घटना के बाद नईम ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी।

नईम की प्रतिक्रिया के बाद बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कोच फिल सिमंस ने क्रिकेटरों को सोशल मीडिया से दूर रहने की सलाह दी।

सिमंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "मैं खिलाड़ियों के सोशल मीडिया से जुड़े होने से सहमत नहीं हूं। एक व्यक्ति के तौर पर सोशल मीडिया पर रहना और अपनी बात कहना आपका अधिकार है। लेकिन एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी और बांग्लादेश के राष्ट्रीय खिलाड़ी होने के नाते, खिलाड़ियों को वहां नहीं होना चाहिए।"

हेड कोच ने विकेटकीपर-बल्लेबाज जाकिर अली के खिलाफ नस्लीय दुर्व्यवहार की भी निंदा की।

उन्होंने कहा, "मैं एक बात कहूंगा, खिलाड़ियों से जुड़ी किसी भी चीज में नस्लीय लहजे लाना अच्छा नहीं है। मुझे परवाह नहीं कि आप कहां से हैं। जाकिर अली के खिलाफ नस्लीय टिप्पणी से मुझे घृणा है। यह अच्छा नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरे खिलाड़ी सोशल मीडिया पर किसी भी बात का जवाब दें।"

अफगानिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश ने तीन टी20 और तीन वनडे मैचों की सीरीज खेली। टी20 सीरीज में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान का क्लीन स्वीप किया, लेकिन वनडे में उसे तीनों मैचों में हार का सामना करना पड़ा।

अगली सीरीज में बांग्लादेश वेस्टइंडीज के खिलाफ ढाका के शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में तीन एकदिवसीय मैच खेलेगा, जबकि टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच चटगांव के बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतिउर रहमान स्टेडियम में खेले जाएंगे।

--आईएएनएस

पीएके