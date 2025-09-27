सूर्यकुमार यादव पर आईसीसी ने लगाया भारी जुर्माना, पहलगाम आतंकी हमले का किया था जिक्र

दुबई, 26 सितंबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव को 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों और भारतीय सेना का जिक्र करना महंगा पड़ा है। आईसीसी ने भारतीय कप्तान के बयान को गलत मानते हुए उन्हें सजा सुनाई है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसीसी ने सूर्यकुमार यादव को उनके बयान के लिए मैच फीस का 30 फीसदी जुर्माना लगाया है। साथ ही भविष्य में राजनीतिक बयान न देने का निर्देश भी दिया है।

14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान सूर्यकुमार यादव ने कहा था, "ये सही मौका है, हम पहलगाम हमले के पीड़ितों के साथ खड़े हैं। हम इस जीत को अपने सशस्त्र बलों को समर्पित करना चाहते हैं, जिन्होंने बहादुरी दिखाई। हम उन्हें फील्ड पर मुस्काने का मौका देते रहेंगे।"

भारतीय कप्तान में इस मैच में टॉस के समय पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया था। वहीं, मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। प्रेस कॉफ्रेंस में जब सूर्यकुमार यादव से नो हैंडशेक से जुड़ा सवाल पूछा गया और इसे खेल भावना के विपरीत बताया गया तो उनका जवाब था- खेल भावना से बढ़कर भी बहुत कुछ होता है। वे पहलगाम आतंकी हमले के सभी पीड़ितों के साथ खड़े हैं और इसे ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लेने वाले सशस्त्र बलों को समर्पित करते हैं।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सूर्यकुमार यादव के व्यवहार को खेल भावना के विपरीत मानते हुए उनकी शिकायत की। आईसीसी ने मामले पर सुनवाई करते हुए भारतीय कप्तान को दोषी पाया और मैच फीस का 30 प्रतिशत फाइन लगाया है। आईसीसी मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने इस मामले की सुनवाई की।

रिपोर्ट्स के मुताबिक के मुताबिक सूर्यकुमार यादव आईसीसी के फैसले के खिलाफ अपील की है। संभावना है कि आईसीसी फिर से मामले की सुनवाई कर सकती है।

--आईएएनएस

पीएके