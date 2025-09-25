खेल

सूर्यकुमार यादव ने बढ़ाई भारत की चिंता, पिछली 9 पारियों में एक भी अर्धशतक नहीं

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 25, 2025, 05:53 AM

नई दिल्ली, 24 सितंबर (आईएएनएस)। एक दौरा था जब टी20 में सूर्यकुमार यादव का जलवा था। दुनिया का कोई भी बल्लेबाज क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में उनके आस-पास भी नहीं था। वह लंबे समय तक टी20 में आईसीसी के नंबर वन रैंक के बल्लेबाज रहे। पिछले कुछ समय से उनके बल्ले ने रन उगलना लगभग बंद कर दिया है। सूर्यकुमार यादव की खराब फॉर्म ने भारतीय टीम की चिंता बढ़ा दी है।

कभी अपने अजीबोगरीब शॉट, स्ट्राइक रेट और टी20 फॉर्मेट में निरंतरता के लिए चर्चा में रहने वाले सूर्यकुमार यादव की मौजूदा स्थिति दयनिय है। टी20 में कभी उनके सामने गेंदबाज आने से डरा करते थे, लेकिन पिछले 10 मैचों की 9 पारियों में सूर्यकुमार यादव के बल्ले से एक भी अर्धशतक नहीं आया है। एशिया कप 2025 के लीग मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 47 रन उनका पिछली 9 पारियों में शीर्ष स्कोर है।

सूर्या टीम के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं। उनका रन बनाना बेहद अहम है, लेकिन लंबे समय से बल्लेबाजी में उनकी असफलता ने भारतीय टीम की परेशानी को बढ़ा दिया है। कप्तानी ने सूर्यकुमार यादव की बल्लेबाजी को कहीं न कहीं प्रभावित किया है। कभी शीर्ष स्थान पर रहे सूर्या आईसीसी रैंकिंग में छठे नंबर पर चले गए हैं। टीम उनकी कप्तानी में लगातार जीत रही है, लेकिन उनकी अपनी फॉर्म निचले स्तर पर चली गई है।

सूर्या पिछली 10 मैचों की 9 पारियों में 4 बार दो अंकों में जा सके हैं। ओमान के खिलाफ वह बल्लेबाजी के लिए नहीं आए थे। 9 पारियों में उनका आंकड़ा 0,12,14,0,2,7, 47, 0, 5 है।

सूर्यकुमार यादव 88 टी20 मैचों की 83 पारियों में 4 शतक और 21 अर्धशतक की मदद से 2,657 रन बना चुके हैं। उनका औसत 37.96 और स्ट्राइक रेट 165.24 है। खराब फॉर्म की वजह से औसत और स्ट्राइक रेट गिरी है। एशिया कप के बाद टी20 विश्व कप 2026 बड़ा टूर्नामेंट है, जिसका आयोजन भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होने वाला है। सूर्या कप्तान हैं। उनका जल्द फॉर्म में आना भारतीय टीम के हित में होगा।

--आईएएनएस

पीएके

Related posts

Loading...

More from author

Loading...