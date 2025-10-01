सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में हम एक भी टूर्नामेंट नहीं हारे : सैयद किरमानी

बेंगलुरु, 30 सितंबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज सैयद किरमानी ने एशिया कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सूर्यकुमार यादव जब से टी20 कप्तान बने हैं। भारतीय टीम ने एक भी टी20 सीरीज नहीं गंवाई है।

आईएएनएस से बात करते हुए सैयद किरमानी ने कहा, "मैं भारतीय टीम को एशिया कप जीतने पर बधाई देना चाहता हूं। सूर्यकुमार यादव जब से टी20 टीम के कप्तान बने हैं, भारतीय टीम लगातार टूर्नामेंट जीत रही है। सूर्यकुमार यादव एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं, जो मैदान के हर तरफ शॉट लगाने के लिए जाने जाते हैं। फिलहाल उनकी फॉर्म गिरी है। ऐसा क्रिकेट में चलता है।"

उन्होंने कहा, "बतौर कप्तान सूर्यकुमार यादव बेहतरीन रहे हैं। उन्होंने टीम का अच्छे से नेतृत्व किया है। हमें अच्छे परिणाम मिले हैं। टीम को जो भी सफलता मिलती है, उसमें 90 प्रतिशत योगदान खिलाड़ियों का और 10 प्रतिशत सपोर्ट स्टाफ का होता है। एशिया कप में टीम इंडिया का प्रयास बेहतरीन रहा।"

फाइनल मैच का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "फरहान और फखर ने पाकिस्तान को अच्छी शुरुआत दी थी, इससे टीम की चिंता बढी थी। हमारे गेंदबाजों ने अच्छी वापसी कराई। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम को शुरुआत में झटके लगे। इसमें अभिषेक शर्मा का विकेट भी शामिल था, जो टूर्नामेंट में अच्छे फॉर्म में दिखे।"

उन्होंने कहा, "टीम जब मुश्किल में होती है, तो आपको धैर्य के साथ खेलना होता है। फाइनल मुकाबले में तिलक ने ऐसा ही किया। दुबे ने भी तिलक का अच्छा साथ निभाया। दुबे ने एक-दो ओवर में अपनी बैटिंग से मैच का पलड़ा भारत की तरफ मोड़ा। आपको हमेशा स्थिति को समझकर अपनी क्षमता को परखते हुए खेलना होगा। तिलक ने यही किया। किसी भी खिलाड़ी को अपने प्रदर्शन में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। उसके मन में ऐसा अभिमान नहीं आना चाहिए कि उसने देश को जिताया है। यह टीम गेम है।"

किरमानी ने कहा, अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। वह पूरे टूर्नामेंट के दौरान शानदार खेले। उन्हें बैटिंग करते हुए देखना सुखद था। सभी सूर्यकुमार यादव की विस्फोटक बल्लेबाजी का भी इंतजार कर रहे थे। दुर्भाग्यवश वह नहीं चले। कोई बात नहीं है, क्रिकेट यही है। हर दिन आपका नहीं हो सकता है। संजू सैमसन एक बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज रहे हैं और उन्होंने अपनी क्षमता को साबित किया है। फाइनल में जिस शॉट पर वह आउट हुए, उसे वह नियंत्रित कर सकते थे।

उन्होंने कहा कि एशिया कप में भारतीय टीम की जीत टीम भावना की जीत थी। सभी खिलाड़ियों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया।

--आईएएनएस

