'सूर्य का उदय होना निश्चित... लेकिन', रोहित शर्मा पर मुंबई इंडियंस का बड़ा बयान

मुंबई, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)। साल 2024 में रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस ने अपना कप्तान बनाया था। टीम मैनेजमेंट के इस फैसले का भारी विरोध हुआ था। टीम भी दो वर्गों में बंटी नजर आई और उस सीजन प्रदर्शन बेहद खराब रहा। माना जा रहा था कि रोहित आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस से अलग हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आईपीएल 2025 से पहले रोहित को लेकर मुंबई इंडियंस की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है।

रोहित शर्मा के बेहद करीबी अभिषेक नायर को केकेआर ने आईपीएल 2026 के लिए अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है। नायर के केकेआर का हेड कोच बनने की चर्चा लंबे समय से चल रही थी। चर्चा यह भी चल रही थी कि नायर के हेड कोच बनने के बाद रोहित शर्मा भी मुंबई की जगह केकेआर टीम से जुड़ सकते हैं। रोहित को 2024 में एक वायरल वीडियो में नायर से यह कहते सुना गया था कि मुंबई के साथ उनका आखिरी सीजन है। रोहित का यह बयान भी मुंबई से उनके अलग होने की वजह माना जा रहा था। एमआई ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हुए रोहित के टीम से अलग होने की चर्चा पर विराम लगा दिया है।

मुंबई इंडियंस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि रोहित केकेआर में नहीं जा रहे हैं। टीम ने लिखा, "सूर्य का कल उगना निश्चित है, लेकिन नाइट में मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।" टीम ने रोहित शर्मा की एक मुस्कुराती हुई तस्वीर शेयर की है। एमआई द्वारा नाइट लिखे जाने का तात्पर्य सीधे केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स से जुड़ा हुआ है।

टीम से अलग होने की चर्चाओं के बीच एमआई ने आईपीएल 2025 से पहले रोहित शर्मा को 16 करोड़ 30 लाख में रिटेन किया था। रोहित शर्मा न सिर्फ टीम के सबसे सफल बल्लेबाज हैं, बल्कि अपनी कप्तानी में रोहित ने एमआई को लीग की सफलतम टीम भी बनाया है। 2013 से 2022 के बीच रोहित की कप्तानी में एमआई ने 5 बार आईपीएल का खिताब जीता है। एमआई के अलावा एमएस धोनी की कप्तानी में सीएसके ने ही 5 बार आईपीएल का खिताब जीता है। रोहित मुंबई इंडियंस का सबसे बड़ा और लोकप्रिय चेहरा हैं, एमआई उन्हें किसी भी कीमत पर कहीं नहीं जाने देना चाहेगी।

