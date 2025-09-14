खेल

सौरव गांगुली निर्विरोध सीएबी अध्यक्ष पद के लिए चुने जा सकते हैं

Sep 14, 2025

कोलकाता, 14 सितंबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली ने रविवार को प्रतिष्ठित ईडन गार्डन्स में बंगाल क्रिकेट संघ (सीएबी) के अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया।

यह नामांकन बीसीसीआई चुनावों और 28 सितंबर को मुंबई स्थित बोर्ड मुख्यालय में होने वाली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में सीएबी का प्रतिनिधित्व करने के लिए गांगुली के नामांकित होने के एक दिन बाद आया है।

गांगुली इस शीर्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं, इसलिए 22 सितंबर को होने वाले चुनावों में उन्हें निर्विरोध चुना जा सकता है। अगर गांगुली चुने जाते हैं, तो वे अपने भाई स्नेहाशीष का स्थान लेंगे, जो लगभग तीन वर्षों से इस शीर्ष पद पर हैं।

गांगुली ने सीएबी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर एक पोस्ट में कहा, "मैं सभी को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। सीएबी में कोई विरोध नहीं है। हर कोई इस एसोसिएशन का हिस्सा है। हम सभी सीएबी और बंगाल क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेंगे। ईडन गार्डन्स में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने वाले हैं, जैसे भारत का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच, टी20 विश्व कप और बंगाल प्रो टी20 लीग। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करूंगा।"

गांगुली इससे पहले 2015 से 2019 तक सीएबी के अध्यक्ष रहे थे। लेकिन बीसीसीआई अध्यक्ष चुने जाने के बाद उन्हें 2019 में सीएबी अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा। वह 2022 तक इस पद पर रहे। उनकी जगह पूर्व भारतीय ऑलराउंडर रोजर बिन्नी बीसीसीआई अध्यक्ष बने थे।

गांगुली के अलावा, नीतीश रंजन दत्ता, बबलू कोली, मदन मोहन घोष और संजय दास ने भी क्रमशः उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष पदों के लिए नामांकन दाखिल किया।

गांगुली ने कहा, "बबलू कोली बहुत अनुभवी हैं। उनके जैसे अनुभव और ज्ञान वाले व्यक्ति का होना जरूरी है। नितीश रंजन दत्ता, मदन मोहन घोष और संजय दास भी अनुभवी हैं और लंबे समय से इस क्षेत्र में हैं। उनका अनुभव बंगाल क्रिकेट के लिए मददगार साबित होगा।"

