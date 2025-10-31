सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर खिलाड़ियों ने दोहराया एकता का संदेश

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतवर्ष में शुक्रवार को लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर भारतीय खेल जगत के सितारों ने भी लौह पुरुष के संदेश को दोहराया है।

इस मौके पर ओलंपिक मेडलिस्ट और राजस्थान सरकार के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा, "यह न केवल जयपुर के लिए, बल्कि राजस्थान के हर जिले और भारत के हर राज्य के लिए एकता का संदेश है। हम सरदार वल्लभभाई पटेल को याद करते हैं, जिन्होंने भारत को एकजुट और मजबूत किया, और प्रधानमंत्री मोदी ने आज उस भावना को हम सभी के लिए 'एक भारत, आत्मनिर्भर भारत' के रूप में प्रस्तुत किया है।"

लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर, भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने कहा, "दिल्ली पुलिस की ओर से इसका बहुत अच्छा आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोग यहां आए। यह वास्तव में दर्शाता है कि लोग इस अवसर को लेकर कितने उत्साहित हैं।"

इसके साथ ही स्पिन गेंदबाज ने भारतीय महिला टीम को विश्व कप 2025 के फाइनल में पहुंचने पर बधाई देते हुए कहा, "महिला टीम के लिए यह बहुत शानदार मौका है। पूरे देश को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। पिछले साल पुरुषों ने विश्व कप खिताब जीता। अब महिलाओं के पास मौका है।"

इस मौके पर गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने नोएडा स्टेडियम में 'रन फॉर यूनिटी' का आयोजन किया, जिसमें हिस्सा लेने भारत के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार भी पहुंचे। भुवी ने कहा, "यह मौका बेहद खास है। खिलाड़ी फिट रहने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आम लोगों के लिए फिट रहना जरूरी है।"

सरदार पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवडिया में 'स्टेच्यू ऑफ यूनिटी' पहुंचकर लौहपुरुष को पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। साल 2014 में उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद से 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है।

इस वर्ष के राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में एकता दिवस परेड को गणतंत्र दिवस की परेड की तरह भव्य बनाया गया है।

