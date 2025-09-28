Sarandeep Singh Coach : सरनदीप सिंह दिल्ली सीनियर पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने रहेंगे

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑफ स्पिनर और राष्ट्रीय चयनकर्ता रह चुके सरनदीप सिंह को दिल्ली पुरुष क्रिकेट टीम के कोच के रूप में बरकरार रखा गया है।

सरनदीप सिंह के साथ सहयोगी स्टाफ के रूप में कुलदीप रावत, वी. अरविंद और क्षितिज शर्मा काम करेंगे।

2000 से 2003 के बीच भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 3 टेस्ट और 5 वनडे खेलने वाले सरनदीप सिंह की कोचिंग में दिल्ली सीनियर क्रिकेट टीम का प्रदर्शन पिछले सीजन मिला-जुला रहा। उनकी कोचिंग में दिल्ली रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी के नॉकआउट चरण के लिए क्वालीफाई करने में विफल रही थी, लेकिन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में टीम ने जगह बनाई थी।

सरनदीप सिंह को पहली बार 21 सितंबर 2024 को दिल्ली टीम का कोच बनाया गया था।

सरनदीप सिंह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का ज्यादा मौका नहीं मिल सका था। वह उस दौर में भारतीय टीम का हिस्सा बने जब बतौर स्पिनर अनिल कुंबले और हरभजन सिंह स्थापित थे। सरनदीप को टीम इंडिया में पर्याप्त मौके न मिलने का यह बड़ा कारण रहा। घरेलू क्रिकेट में सरनदीप का करियर लंबा रहा। दिल्ली और पंजाब के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले सरनदीप सिंह ने 92 प्रथम श्रेणी मैचों में 314, 77 लिस्ट ए मैचों में 91 और 10 टी20 मैचों में 11 विकेट लिए हैं। भारतीय टीम के लिए 3 टेस्ट में 10 और 5 वनडे में उन्होंने 3 विकेट लिए थे।

घरेलू क्रिकेट में व्यापक अनुभव और बतौर स्पिनर सफलता को देखते हुए ही सरनदीप को बतौर कोच बरकरार रखा गया है। दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ उम्मीद करेगी कि वह अपनी कोचिंग में आगामी सत्र में बड़े टूर्नामेंट में दिल्ली टीम के प्रदर्शन सुधार में बड़ी भूमिका निभाएं।