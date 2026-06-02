सेरेना विलियम्स करीब 4 साल बाद प्रोफेशनल टेनिस में वापसी को तैयार

नई दिल्ली, 1 जून (आईएएनएस)। करीब चार साल प्रोफेशनल टेनिस से दूर रहने के बाद, 44 वर्षीय सेरेना विलियम्स डब्ल्यूटीए टूर पर शानदार के लिए तैयार हैं। सेरेना क्वीन्स क्लब में अपने करियर को फिर से शुरू करेंगी। यह विंबलडन से पहले होने वाला एक टूर्नामेंट है।

23 बार की ग्रैंड स्लैम सिंगल्स चैंपियन सेरेना विलियम्स ने साल 2022 में संन्यास ले लिया था। अब दो बेटियों की मां के तौर पर मुकाबले में वापसी करेंगी। सेरेना ने साल 2017 में ओलंपिया को जन्म दिया था। साल 2023 में उनकी दूसरी बेटी आदिरा का जन्म हुआ।

सेरेना विलियम्स की वापसी ने टेनिस जगत में उत्साह पैदा कर दिया है। कई लोग इसे उनके करियर का एक और ऐतिहासिक पल मान रहे हैं। एक ऐसा करियर जिसने बार-बार इस खेल का चेहरा बदल दिया है।

विलियम्स उन पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ियों के एक खास ग्रुप में शामिल हो गई हैं, जिन्होंने मां बनने के बाद प्रोफेशनल टेनिस में वापसी की। इस समूह में मार्गरेट कोर्ट, इवोन गूलागोंग कॉली, लिंडसे डेवनपोर्ट, किम क्लिस्टर्स, विक्टोरिया अजारेंका, कैरोलिन वोज्नियाकी, एंजेलिक केर्बर और नाओमी ओसाका शामिल हैं।

विलियम्स ने साल 1995 में क्यूबेक सिटी में अपना पहला डब्ल्यूटीए क्वालीफाइंग मैच खेला था। उन्होंने 1997 में मॉस्को में 15 साल की उम्र में अपना मेन-ड्रॉ डेब्यू किया और तेजी से आगे बढ़ीं। साल 1998 के आखिर तक, सेरेना टॉप 20 में शामिल हो चुकी थीं। साल 1999 में उन्होंने पेरिस में अपना पहला डब्ल्यूटीए टाइटल और यूएस ओपन में अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता।

वह पहली बार 8 जुलाई 2002 को 20 साल की उम्र में वर्ल्ड नंबर 1 बनीं। विलियम्स कुल 319 हफ्तों तक रैंकिंग में टॉप पर रहीं, जिसमें लगातार 186 हफ्तों का एक रिकॉर्ड भी शामिल है। वह 5 बार साल के आखिर में नंबर 1 रहीं। अप्रैल 2017 में 35 साल की उम्र में टॉप रैंकिंग हासिल करने वाली सबसे उम्रदराज महिला बनीं।

विलियम्स ने 23 डबल्स टाइटल जीते, जिनमें से 22 उन्होंने अपनी बहन वीनस विलियम्स के साथ जीते। इस जोड़ी ने 14 ग्रैंड स्लैम फाइनल में कोई मैच नहीं हारा। विलियम्स ने वर्ल्ड नंबर 1 डबल्स रैंकिंग भी हासिल की और कई ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते।

सेरेना टेनिस के इतिहास में सिंगल्स और डबल्स दोनों में 'करियर गोल्डन स्लैम' पूरा करने वाली इकलौती टेनिस खिलाड़ी हैं। उन्होंने इन दोनों इवेंट्स में सभी चार ग्रैंड स्लैम टाइटल और ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं।

--आईएएनएस

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