सर्जरी के बाद श्रेयस अय्यर ने रिकवरी पर दिया अपडेट, शुरू कर दी ट्रेनिंग

नई दिल्ली, 25 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने सर्जरी के बाद ट्रेनिंग शुरू कर दी है। अय्यर ने अपनी रिकवरी को लेकर अपडेट दिया है। दाएं हाथ के बल्लेबाज ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वह एक्सरसाइज बाइक पर नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर ने फैंस को बड़ी राहत दी है।

श्रेयस अय्यर 25 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैच के दौरान कैच पकड़ने की कोशिश में चोटिल हो गए थे। उनकी स्प्लीन में गंभीर चोट आई थी। सिडनी में शुरुआती स्कैन में अंदरूनी रक्तस्त्राव का पता चला, जिसके बाद भारतीय खिलाड़ी को तुरंत आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें बीसीसीआई और लोकल मेडिकल स्पेशलिस्ट की निगरानी में रखा गया।

सूत्रों के मुताबिक, इस दौरान डॉक्टरों ने ब्लीडिंग रोकने के लिए एक माइनर सर्जरी की, जिसके बाद उनकी हालत स्थिर हो गई।

हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद अय्यर फॉलो-अप जांच के लिए कुछ दिन सिडनी में ही रहे। इसके बाद में अय्यर ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को बताया कि वह हर गुजरते दिन के साथ बेहतर हो रहे हैं। घर लौटने के बाद से अय्यर डॉ. दिनशॉ पटेल की रेगुलर मेडिकल देखरेख में थे।

अब अय्यर ने फिर से अपनी रिकवरी पर एक पॉजिटिव अपडेट दिया है। अय्यर को एक्सरसाइज बाइक पर देखकर फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि वह ट्रेनिंग पर लौट आए हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स के अनुसार, स्प्लीन की चोट की गंभीरता को देखते हुए अय्यर को क्रिकेट मैदान से कम से कम दो महीनों का ब्रेक लेना पड़ सकता है।

श्रेयस अय्यर ने भारत की ओर से 73 वनडे मुकाबलों में 47.81 की औसत के साथ 2,917 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 5 शतक और 23 अर्धशतक निकले। इसके अलावा, 51 टी20 मुकाबलों में उन्होंने 30.66 की औसत के साथ 1,104 रन जुटाए हैं। अय्यर ने 14 टेस्ट मैच की 24 पारियों में 1 शतक और 5 अर्धशतक के साथ 1,104 रन अपने नाम किए हैं।

--आईएएनएस

आरएसजी/एबीएम