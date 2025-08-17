सीरीज गंवाने के बाद साउथ अफ्रीकी खिलाड़ियों को लेकर चिंतित कोच शुक्री कॉनराड

नई दिल्ली, 17 अगस्त (आईएएनएस)। साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के कोच शुक्री कॉनराड ने अपने खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को लेकर चिंता जताई है। कॉनराड इस बात से परेशान नहीं हैं कि उनकी टीम के पास करीबी मुकाबलों में जीतने के लिए कौशल और मानसिक दृढ़ता है या नहीं, बल्कि वह इस बात से चिंतित हैं कि क्या उनके खिलाड़ियों के पास अपनी क्षमता को दिखाने का आत्मविश्वास है।

साउथ अफ्रीकी टीम शनिवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मुकाबलों की टी20 सीरीज 1-2 से गंवा बैठी है।

कॉनराड ने कहा, "कभी-कभी हम जरूरत से बहुत ज्यादा विनम्र हो जाते हैं। हम दुनिया के सामने अपनी क्षमता का भरपूर प्रदर्शन नहीं करते। इसका ऑस्ट्रेलिया के खेलने के अंदाज से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन उनके पास एक ब्लूप्रिंट है।

उन्होंने आगे कहा, "कई बार वह शानदार खेलते हुए दर्शकों को रोमांचित कर देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, जब आप उन्हें मुश्किल में डाल सकते हैं, जैसा कि हमने पहले दो मैचों में किया था। लेकिन वह अपनी शैली पर टिके रहते हैं। हमारे लिए इसका क्या मतलब है? बल्लेबाजी के मोर्चे पर देखिए, ट्रिस्टन स्टब्स, रयान रिकेलटन और एडन मार्कराम जैसे खिलाड़ियों के पास करने को बहुत कुछ है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने खुद को शायद कुछ ज्यादा ही सीमित कर लिया है।"

केर्न्स में खेले गए मुकाबले में साउथ अफ्रीकी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट खोकर 172 रन बनाए। टीम के लिए डेवाल्ड ब्रेविस ने 26 गेंदों में 53 रन की पारी खेली।

इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 19.5 ओवरों में जीत दर्ज कर ली। टीम के लिए ग्लेन मैक्सवेल ने 36 गेंदों में 62 रन की तूफानी पारी खेली, जबकि कप्तान मिशेल मार्श ने 54 रन बनाए।

सीरीज जीतने के लिए साउथ अफ्रीका को हर हाल में तीसरा टी20 मैच जीतना था, लेकिन इसमें उसे दो विकेट से शिकस्त झेलनी पड़ी।

--आईएएनएस

आरएसजी