सीरीज ड्रॉ करवाना चाहेगा साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान का मकसद 'क्लीन स्वीप'

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच रावलपिंडी में सोमवार से दूसरे टेस्ट मैच की शुरुआत होगी, जिसमें मेजबान टीम जीत के साथ सीरीज 1-1 से बराबरी पर समाप्त करने की कोशिश करेगी।

पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज का पहला मैच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें पाकिस्तान ने 93 रन से जीत हासिल की थी। ऐसे में सीरीज ड्रॉ करवाने के लिए साउथ अफ्रीका को अंतिम मुकाबला जीतना ही होगा।

पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच साल 1995 से अब तक कुल 31 टेस्ट मैच खेले गए, जिसमें साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारी रहा है। साउथ अफ्रीकी टीम ने अब तक 17 मुकाबले अपने नाम किए, जबकि पाकिस्तानी टीम सिर्फ 7 ही मैच जीत सकी है। 7 मैच ड्रॉ रहे हैं।

पाकिस्तान को बल्लेबाजी में इमाम उल हक, कप्तान शान मसूद, मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा से काफी उम्मीदें हैं, जबकि गेंदबाजी में नौमान अली, शाहीन अफरीदी और साजिद विपक्षी टीम को परेशान कर सकते हैं।

दूसरी ओर, साउथ अफ्रीकी टीम को टोनी डी जोरजी, रयान रिकेल्टन और देवाल्ड ब्रेविस से बल्लेबाजी में आस होगी। गेंदबाजी में कगिसो रबाडा, साइमन हार्मर और प्रेनेलन सुब्रायन विपक्षी टीम को परेशान कर सकते हैं।

इस पिच पर मुकाबले के पहले दिन तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है। रावलपिंडी में सोमवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। मुकाबले के दौरान बारिश की आशंका नहीं है।

पाकिस्तान की टीम: अब्दुल्ला शफीक, इमाम-उल-हक, शान मसूद (कप्तान), बाबर आजम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), सलमान आगा, शाहीन अफरीदी, नोमान अली, साजिद खान, हसन अली, अबरार अहमद, खुर्रम शहजाद, कामरान गुलाम, रोहेल नजीर, आसिफ अफरीदी।

दक्षिण अफ्रीका टीम: एडन मार्करम (कप्तान), रयान रिकेल्टन, वियान मुल्डर, टोनी डी जोरजी, ट्रिस्टन स्टब्स, देवाल्ड ब्रेविस, कैइल वेरेन्ने (विकेटकीपर), सेनुरन मुथुसामी, साइमन हार्मर, प्रेनेलन सुब्रायन, कगिसो रबाडा, डेविड बेडिंघम, कॉर्बिन बॉश, मार्को जानसेन, जुबैर हमजा, केशव महाराज।

--आईएएनएस

आरएसजी

