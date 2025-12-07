खेल

सिर्फ 2 बल्लेबाज, जिनके नाम भारत-साउथ अफ्रीका के बीच टी20 क्रिकेट में 1 से ज्यादा शतक

Dec 07, 2025

नई दिल्ली, 7 दिसंबर (आईएएनएस)। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 इतिहास में अब तक कुल 31 मुकाबले खेले गए हैं। इस दौरान 7 बल्लेबाजों ने शतक लगाए हैं, जिनमें सिर्फ 2 ही बल्लेबाज एक से ज्यादा बार यह कारनामा कर सके।

दोनों देशों के बीच टी20 क्रिकेट में शतक लगाने वालों की सूची में सूर्यकुमार यादव, रिली रोसो, सुरेश रैना, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन और डेविड मिलर का नाम शामिल है।

इनमें तिलक वर्मा और संजू सैमसन ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 1 से ज्यादा बार शतकीय पारियां खेलीं। इन दोनों ही भारतीय बल्लेबाजों ने साउथ अफ्रीका के विरुद्ध टी20 फॉर्मेट में 2-2 बार शतक लगाए हैं।

तिलक वर्मा ने 13 नवंबर 2024 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में खेले गए मुकाबले में 56 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 107 रन बनाए थे।

इसके बाद उन्होंने 15 नवंबर 2024 को इस टीम के विरुद्ध महज 47 गेंदों में 10 छक्कों और 9 चौकों के साथ 120 रन की नाबाद पारी खेली। यह मुकाबला जोहान्सबर्ग में खेला गया था। यह भारत-साउथ अफ्रीका के बीच टी20 इतिहास में किसी भी बल्लेबाज की ओर से बनाया गया सर्वोच्च स्कोर भी है।

तिलक वर्मा ने साउथ अफ्रीका के विरुद्ध टी20 फॉर्मेट में कुल 6 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 77.25 की औसत के साथ 309 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 21 छक्के और 25 चौके निकले।

वहीं, संजू सैमसन ने 8 नवंबर 2024 को डरबन में साउथ अफ्रीका के विरुद्ध 50 गेंदों में 107 रन की पारी खेली, जिसके बाद 15 नवंबर 2024 को जोहान्सबर्ग में नाबाद 109 रन बनाए।

सैमसन ने इस टीम के खिलाफ कुल 4 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें 72 की औसत के साथ 216 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 19 छक्के और 13 चौके निकले।

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 9 दिसंबर से पांच टी20 मुकाबलों की सीरीज खेली जाएगी, जिसका अंतिम मुकाबला 19 दिसंबर को आयोजित होगा।

