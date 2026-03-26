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सरे लौटे राहुल चाहर, टीम के लिए खेलेंगे 8 काउंटी मैच

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 26, 2026, 04:45 PM

नई दिल्ली, 26 मार्च (आईएएनएस)। भारतीय स्पिनर राहुल चाहर काउंटी चैंपियनशिप में आठ मुकाबलों के लिए सरे लौटेंगे। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 3 अप्रैल से होगी, लेकिन चाहर 7 जून को ओवल में हैम्पशायर के खिलाफ होने वाले मुकाबले से नजर आएंगे।

सरे के मेंस क्रिकेट डायरेक्टर एलेक स्टीवर्ट ने कहा, "राहुल ने पिछले साल हैम्पशायर के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी काबिलियत साबित की थी। हम उनका टीम में वापस स्वागत करने और यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि वह सरे के लिए क्रिकेट मैच जीतने में किस तरह योगदान दे सकते हैं।"

राहुल चाहर ने कहा, "मैं इस सीजन में सरे वापस आने को लेकर बहुत उत्साहित हूं। मुझे 2025 में अपना छोटा सा कार्यकाल बहुत पसंद आया था, और जब मैंने एलेक स्टीवर्ट से बात की, तो इस सीजन में वापस आने का मौका मिलते ही तुरंत हामी भर दी। सरे एक सफल क्लब है और मैं 2026 में टीम को उसके लक्ष्य हासिल करने में मदद करना चाहता हूं।"

पिछले सितंबर में सरे के लिए अपने डेब्यू मैच में चाहर ने 10 विकेट लिए थे। इन 10 में से 8 विकेट (51/8) उन्होंने दूसरी पारी में लिए थे। यह सरे के लिए डेब्यू करने वाले किसी भी खिलाड़ी का फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन था। इसी के साथ राहुल ने विलियम मूडी (61/7) के 166 साल पुराने रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया था।

राहुल चाहर भारत की ओर से 6 टी20 मैच खेले, जिसमें 7 विकेट निकाले। इसके अलावा, उन्होंने एकमात्र वनडे मुकाबले में 3 विकेट हासिल किए। राहुल फर्स्ट-क्लास स्तर पर 27 मैच खेल चुके हैं, जिसकी 46 पारियों में 101 विकेट अपने नाम किए, जबकि 60 लिस्ट-ए मैच में उनके नाम 106 विकेट हैं।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की शुरुआत 28 मार्च से होने जा रही है। मई के अंत तक, चाहर आईपीएल में व्यस्त रहेंगे। वह इस सीजन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए नजर आएंगे।

--आईएएनएस

आरएसजी

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