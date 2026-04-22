'सारा खेल माइंडसेट का है', एसआरएच कप्तान ईशान किशन का बयान

नई दिल्ली, 22 अप्रैल (आईएएनएस)। विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन आईपीएल में पहली बार कप्तानी कर रहे हैं। नियमित कप्तान पैट कमिंस की गैरमौजूदगी में सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) प्रबंधन ने आईपीएल 2026 से पहले किशन को कप्तानी सौंपी थी। किशन ने अपनी कप्तानी से प्रभावित किया है। एसआरएच सीजन के 7 मैचों में 4 जीत के साथ अंकतालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। मैच के बाद ईशान किशन ने अपनी कप्तानी पर बात करते हुए माइंडसेट को अहम बताया।

जियोहॉटस्टार के गूगल सर्च एआई मोड मैच सेंटर लाइव पर ईशान किशन ने कहा, "इस स्तर पर, स्किल सेट काफी मिलते-जुलते हैं। असली फर्क माइंडसेट का है। मेरे लिए, यह इस बारे में था कि मैं गेम के बीच कैसे खुद को रिसेट करता हूं, चाहे प्रदर्शन जैसा भी हो। केंद्रित रहना, सफलता का प्रयास करते रहना और मानसिक रूप से सक्रिय रहना और वर्तमान में रहना जरूरी है। आप असफलता का डर नहीं रख सकते। अगर ख्याल आता है, तो आपको उसे दूर करना होगा और सकारात्मक रहना होगा। समय के साथ ऐसी जागरूकता आती है, और आप अपने गेम को बेहतर समझने लगते हैं। यह अपने अनुभव से सीखने के बारे में है। हमें सुनिश्चित करना होता है कि गलतियां न दोहराई जाएं।"

ईशान ने युवा गेंदबाजों को मौका देकर एसआरएच की गेंदबाजी में जान फूंक दी है। इस पर उन्होंने कहा, "गेंदबाजों के साथ मेरा रिश्ता चीजों को साधारण और सकारात्मक रखने का है। साकिब हुसैन जैसे किसी के साथ, एक आपसी रिश्ता है। मैंने उसे बिल्कुल बेफिक्र रहने को कहा है। यह टी20 क्रिकेट है, हर गेंदबाज पर रन बनते हैं। मायने यह रखता है कि आप कैसे वापसी करते हैं। भले ही कोई ओवर अच्छा न जाए, रीसेट करना, शांत रहना और अगले मौके पर ध्यान देना जरूरी है। अगर आप मैच में बाद में चीजों को संभाल सकते हैं, तो यही फर्क पैदा करता है। खुद पर ज्यादा दबाव डालने का कोई मतलब नहीं है, बस अपनी योजना पर भरोसा करें और उसे पूरा करें।"

एसआरएच की गेंदबाजी कमजोर मानी जा रही थी, लेकिन ईशान ने प्रफुल्ल हिंगे, साकिब हुसैन, ईशान मलिंगा, शिवांग कुमार, और हर्ष दुबे को मौका देकर टीम की गेंदबाजी को मजबूत कर दिया है।

--आईएएनएस

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