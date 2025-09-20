खेल

सुप्रीम कोर्ट ने एआईएफएफ के नए संविधान को दी मंजूरी, भारतीय फुटबॉल के लिए ‘नई शुरुआत’ बताया

Sep 20, 2025, 06:59 AM
नई दिल्ली, 19 सितंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के संविधान के मसौदे को कुछ संशोधनों के साथ मंजूरी दी और एआईएफएफ प्रशासन को इसे चार सप्ताह के भीतर अपनाने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने इस कदम को भारतीय फुटबॉल प्रशासन में एक महत्वपूर्ण मोड़ बताते हुए कहा, "हमारा दृढ़ मत है कि संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार अपनाए जाने के बाद ये भारतीय फुटबॉल के लिए एक नई शुरुआत होगी और इससे खेल नई ऊंचाइयों पर जाएगा।"

अपने विस्तृत फैसले में, न्यायमूर्ति नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य संघों के विरोध के बावजूद एआईएफएफ की आम सभा में 15 प्रतिष्ठित खिलाड़ियों को शामिल करने को बरकरार रखा। पीठ ने कहा, "हमारा मानना ​​है कि 15 प्रतिष्ठित खिलाड़ियों को शामिल करने की आवश्यकता से किसी भी तरह से संघ बनाने की स्वतंत्रता से समझौता नहीं होता है। यह संभव नहीं है, लेकिन निश्चित है कि प्रतिष्ठित खिलाड़ियों, कोचों, रेफरी और क्लब प्रतिनिधियों को आम सभा में शामिल करने से, बेहतर प्रशासन के साथ, पारदर्शिता और निष्पक्ष खेल का मार्ग प्रशस्त होता है।"

न्यायमूर्ति नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, प्रतिष्ठित खिलाड़ियों की पात्रता के संबंध में, सर्वोच्च न्यायालय ने पूल को व्यापक बनाने के लिए मानदंडों में ढील दी। न्यायमूर्ति एल.एन. राव द्वारा सुझाए गए मानदंडों को पुरुषों के लिए 5 मैचों और महिलाओं के लिए 2 मैचों से घटाकर उचित माना जाएगा। हमें उम्मीद है कि इस तरह के संशोधन से सेवानिवृत्त खिलाड़ियों का एक व्यापक समूह और भागीदारी सुनिश्चित होगी, जो खुद को भारतीय फुटबॉल के कुशल प्रशासक और मार्गदर्शक साबित करेंगे।

बीसीसीआई के फैसलों से प्रेरित प्रशासनिक सुधारों को मंजूरी देते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने उन तर्कों को खारिज कर दिया कि फुटबॉल का संदर्भ अलग था। फैसले में कहा गया, "यह मौजूदा प्रक्रिया मुख्य रूप से फुटबॉल के बारे में है, लेकिन व्यापक स्तर पर, यह खेल प्रशासन में व्यावसायिकता, दक्षता और निष्पक्षता लाने की भी एक प्रक्रिया है, जो भारतीय फुटबॉल को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी।"

बीसीसीआई के फैसलों को केवल इस आधार पर अलग करना कि बीसीसीआई एक एनएसएफ (राष्ट्रीय खेल महासंघ) नहीं है, जबकि एआईएफएफ है, कोई लाभ नहीं देता। इस दृष्टिकोण से, एआईएफएफ और राज्य संघ द्वारा दिए गए तर्क खारिज किए जाते हैं।

एआईएफएफ को अपने नवीनतम फैसले में निर्दिष्ट संशोधनों के साथ संविधान के मसौदे को अपनाने के लिए चार सप्ताह के भीतर एक विशेष आम सभा की बैठक बुलाने का निर्देश देते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, "हमारा देश होनहार खेल प्रतिभाओं से भरा पड़ा है, जिन्हें उपयुक्त अवसर और संगठनात्मक समर्थन की आवश्यकता है। हमारा मानना ​​है कि एआईएफएफ का संविधान इस संबंध में एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक आधार है, और भारतीय खेलों के हितधारकों की यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी कि भारतीय फुटबॉल रोमांचक, प्रतिस्पर्धी और मूल्य-उन्मुख बना रहे और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में अपनी पहचान बनाए रखे।"

--आईएएनएस

पीएके/

