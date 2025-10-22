सुपर ओवर में आया ऐतिहासिक मैच का परिणाम, वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को 1 रन से हराया

ढाका, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मैच बेहद रोमांचक और यादगार रहा। सुपरओवर में गए इस मैच को वेस्टइंडीज ने 1 रन से जीता। बांग्लादेश को जीत के लिए 11 रन की जरूरत थी। वेस्टइंडीज ने अकील हुसैन को गेंदबाजी सौंपी थी। अकील ने सौम्य सरकार को 3 रन पर आउट किया। वहीं सैफ हसन 3 गेंद पर 2 रन बना सके। नजमुल हसन शांतो 1 गेंद खेले लेकिन खाता नहीं खोल सके। बांग्लादेश 9 रन बना सकी और मैच 1 रन से हार गईं। कप्तान शाई होप प्लेयर ऑफ द मैच रहे।

शेर-ए-बांग्ला स्टेडियम में खेले गए इस मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। टीम के लिए सलामी बल्लेबाजी करने आए सौम्य सरकार ने 45 और रिशाद हुसैन ने 14 गेंद पर नाबाद 39, कप्तान मेहिदी हसन मिराज ने नाबाद 32, और नुरुल हसन ने 23 रन बनाए। रिशाद हुसैन की पारी के अंत में की गई विस्फोटक बल्लेबाजी की बदौलत बांग्लादेश 213 तक पहुंच सकी थी।

वेस्टइंडीज ने इस मैच में इतिहास रचा। सभी 50 ओवर स्पिनरों द्वारा फेंके गए। वनडे क्रिकेट में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सभी 50 ओवर स्पिनरों द्वारा फेंके गए हों। वेस्टइंडीज के लिए अकील हुसैन ने 10 ओवर में 41 रन देकर 2, गुडाकेश मोती ने 10 ओवर में 65 रन देकर 3, और एलिक अथांजे ने 10 ओवर में 14 रन देकर 2 विकेट लिए। रोस्टन चेज ने 10 ओवर में 44 रन और खेरी पियरे ने 10 ओवर में 43 रन दिए, लेकिन दोनों को विकेट नहीं मिला।

214 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज ने 133 पर 7 विकेट खो दिए थे। यहां वेस्टइंडीज की हार तय लग रही थी लेकिन कप्तान शाई होप ने आठवें विकेट के लिए जस्टिन ग्रिव्स 26 के साथ 44 और अकील हुसैन 16 के साथ नौंवे विकेट के लिए 38 रन जोड़ कर टीम को जीत के करीब ला दिया था। आखिरी 2 गेंदों पर टीम को जीत के लिए 3 रन चाहिए थे। सैफ हसन की गेंद पर अकील हुसैन बोल्ड हो गए। आखिरी गेंद पर 2 रन ही बन सका और मैच ड्रॉ हो गया। कप्तान होप एक छोड़ संभाले हुए थे और 67 गेंद पर 53 रन बनाकर नाबाद लौटे।

रिशाद हुसैन ने बल्लेबाजी की तरह गेंदबाजी भी शानदार की और 10 ओवर में 42 रन देकर 3 विकेट लिए। नसुम अहमद और तनवीर इस्लाम को 2-2 विकेट मिला।

