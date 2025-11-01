सुपर कप: समिक मित्रा के गोल से चेन्नईयिन एफसी ने डेम्पो स्पोर्टिंग के खिलाफ मैच ड्रॉ कराया

गोवा, 31 अक्टूबर (आईएएनएस)। बम्बोलिम के जीएमसी एथलेटिक स्टेडियम में शुक्रवार को एआईएफएफ सुपर कप 2025-26 में चेन्नईयिन एफसी और डेम्पो स्पोर्टिंग के बीच खेला गया मुकाबला 1-1 से ड्रा रहा। चेन्नईयिन एफसी ने अपने गोलकीपर समिक मित्रा के गोल की बदौलत मैच को ड्रॉ करवाया।

समिक क्लब के इतिहास में किसी प्रतिस्पर्धी मुकाबले में ओपन प्ले से गोल करने वाले पहले गोलकीपर बने।

मुख्य कोच क्लिफोर्ड मिरांडा ने पिछले मैच की शुरुआती एकादश में पांच बदलाव किए, जिसमें मित्रा पोस्ट के बीच लौटे और क्लूसनर परेरा डिफेंस में शामिल हुए। मिडफील्ड में किंग्सली फर्नांडीस ने लालरिनलियाना हनमते के साथ जोड़ी बनाई, जबकि विवेक एस और महेसन सिंह ने आक्रमण में इरफान यादवद का साथ दिया।

चेन्नईयिन ने शानदार शुरुआत की और मौके बनाए। पहले हाफ में गेंद पर अधिकांश समय तक कब्जा भी चेन्नईयिन एफसी का रहा। लेकिन, 25वें मिनट में डेम्पो ने एक फ्री किक को गोल में बदला। डेम्पो ज्यादा देर तक अपनी बढ़त बरकरार नहीं रख सकी। कुछ ही मिनट बाद, समिक ने एक अविस्मरणीय पल बनाया जब अपने ही क्षेत्र से उनकी लंबी किक ने विपक्षी टीम को चौंका दिया, डेम्पो की बैकलाइन के ऊपर से गोलकीपर की पहुंच से बाहर जाकर चेन्नईयिन को बराबरी पर ला दिया।

इसके बाद दोनों ही टीमों ने गोल करने और अपनी बढ़त बनाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन इसका फायदा उन्हें नहीं मिला। चेन्नईयिन के कई खिलाड़ी भी प्रतिस्थापन के रूप में बदले, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरे हाफ के बीच में चेन्नईयिन के इरफान गोल करने के करीब पहुंच गए, लेकिन उनका हेडर पोस्ट से थोड़ा दूर चला गया। जैसे-जैसे मैच समाप्ति की ओर बढ़ रहा था, चेन्नईयिन ने जीत की तलाश में दबाव बढ़ा दिया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। सुपर कप में चेन्नईयिन एफसी का अभियान ड्रॉ पर समाप्त हुआ।

