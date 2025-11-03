सुपर कप: पंजाब एफसी ने मोहम्मडन एससी पर 3-0 से जीत दर्ज की

पणजी, 2 नवंबर (आईएएनएस)। पंजाब एफसी ने रविवार को जीएमसी एथलेटिक स्टेडियम, बम्बोलिम में खेले गए ग्रुप सी के मुकाबले में मोहम्मडन एससी को 3-0 से हरा दिया। टूर्नामेंट में पंजाब एफसी की यह लगातार दूसरी जीत थी।

पंजाब के लिए निंथोइंगानबा मीतेई, समीर जेल्जकोविच और मैंग्लेंथांग किपगेन ने गोल किए। जीत के साथ पंजाब एफसी के दो मैचों में छह अंक हो गए हैं और टीम की सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावना बढ़ गई है।

दानी रामिरेज, मैंग्लेंथांग किपगेन, निंथोई और मुहम्मद सुहैल की जोड़ी ने लगातार मोहम्मडन डिफेंस पर दबाव बनाए रखा। पहला गोल इन चारों के शानदार वन-टच पास के बाद आया। दूसरा गोल हाफ टाइम से तीन मिनट पहले हुआ। निंथोई ने हेडर से दूसरा गोल दागा।

तीसरा गोल 72वें मिनट में मैंग्लेंथांग किपगेन ने किया। यह गोल स्थानापन्न खिलाड़ी लियोन ऑगस्टाइन के सहयोग से हुआ। पंजाब ने अपने खेल की गति को नियंत्रित करना जारी रखा और स्कोरलाइन बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास जारी रखा। नए खिलाड़ी न्सुंगुसी एफिओंग ने स्थानापन्न के रूप में आकर मौके बनाए, लेकिन गोल नहीं कर पाए। वहीं मोहम्मडन एससी पूरे मैच के दौरान एक भी गोल नहीं कर सकी।

पंजाब एफसी के मुख्य कोच पानागियोटिस दिलम्पेरिस ने शुरुआती लाइनअप में एक बदलाव किया और स्पेनिश मिडफील्डर दानी रामिरेज़ को पिछले मैच के गोल स्कोरर प्रिंसटन रेबेलो की जगह शुरुआत करने का मौका दिया। वहीं मोहम्मडन एससी के मुख्य कोच मेहराजुद्दीन वाडू ने पिछले मैच की टीम में कोई बदलाव नहीं किया, जो बेंगलुरु एफसी से हार गई थी।

पंजाब एफसी 5 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू फतोर्दा स्टेडियम में अपने अंतिम ग्रुप मैच में बेंगलुरु एफसी से भिड़ेगी, जिससे ग्रुप सी के विजेता का फैसला हो सकता है।

--आईएएनएस

पीएके/