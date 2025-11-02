सुपर कप: लय में लौटी जमशेदपुर एफसी, इंटर काशी को 2-0 से हराया

गोवा, 1 नवंबर (आईएएनएस)। जमशेदपुर एफसी ने शनिवार को गोवा के बम्बोलिम स्थित जीएमसी स्टेडियम में अपने अंतिम ग्रुप बी मैच में इंटर काशी को 2-0 से हराकर अपने अभियान का समापन किया। दोनों टीमें पहले ही सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुकी हैं।

दो बार के सुपर कप सेमीफाइनलिस्ट और पिछले साल के उपविजेता जमशेदपुर को नए मुख्य कोच स्टीवन डायस के नेतृत्व में संघर्ष करना पड़ा। टीम अपने शुरुआती दो मैचों में से एक भी नहीं जीत पाई। लेकिन शनिवार को खेले गए मैच में जमशेदपुर अपनी लय में दिखी और जीत के साथ अपने अभियान को खत्म किया।

जमशेदपुर एफसी की तरफ से पहला गोल 37वें मिनट में राफेल मेसी बाउली ने किया। वहीं दूसरा गोल मनवीर सिंह ने 81वें मिनट में किया।

मैच के शुरुआती क्षणों में दोनों टीमें सतर्क रहीं। लेकिन, 37वां मिनट जमशेदपुर के लिए रोमांच लेकर आया, जब राफेल मेसी बाउली ने गोल कर दिया। निकोला स्टोजानोविक ने एक कर्लिंग क्रॉस लगाया जो प्रोने हल्दर से टकराकर बॉक्स के अंदर आकर्षक रूप से घूम गया। बाउली, इस मौके को समझते हुए, अपने मार्कर से ऊपर उठे और शुभम दास को हेडर से छकाकर स्कोर 1-0 कर दिया।

इंटर काशी गोल करने के लिए मशक्कत करती नजर आई। जमशेदपुर के लगातार दबाव के आगे उनके आक्रमण लड़खड़ा गए। इंटर काशी मैच के पहले हाफ में जमशेदपुर के लिए किसी भी तरह का खतरा पैदा नहीं कर सकी।

दूसरे हाफ की शुरुआत जमशेदपुर ने मैच पर अपनी पकड़ बनाए रखते हुए की। स्टोजानोविक ने लगातार दबाव बनाए रखा।

इंटर काशी ने 62वें मिनट में अपना पहला शॉट निशाने पर लगाया, लेकिन टीम अपना पहला गोल हासिल करने में सफल नहीं हो सकी। 10 मिनट बाद, स्पेनिश खिलाड़ी ने एक और सेट-पीस से गोम्स को फिर से चुनौती दी, लेकिन गोलकीपर ने शानदार तरीके से उसे रोक दिया। शेष समय में इंटर काशी ने गोल के कड़े प्रयास किए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली।

