सुपर कप: चेन्नईयिन एफसी पहली बार डेम्पो स्पोर्टिंग क्लब के खिलाफ खेलेगी

गोवा, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)। जीएमसी एथलेटिक स्टेडियम, बाम्बोलिम में शुक्रवार को चेन्नईयिन एफसी एआईएफएफ सुपर कप 2025-26 के अपने तीसरे और अंतिम ग्रुप ए मुकाबले में आई-लीग की टीम डेम्पो स्पोर्टिंग क्लब के खिलाफ खेलेगी। चेन्नईयिन ने मोहन बागान सुपर जायंट और ईस्ट बंगाल के खिलाफ हुए मैचों में शानदार खेल दिखाया है। टीम का डेम्पो एससी के साथ यह पहला प्रतिस्पर्धी मुकाबला होगा।

मैच से पहले मिरांडा ने कहा, "हमने दोनों मैचों के पहले 30 मिनट में आक्रमण और रक्षा दोनों में अच्छा प्रदर्शन किया। मैंने खिलाड़ियों से जैसा कहा, उन्होंने वैसा ही किया। खिलाड़ियों का रवैया बहुत सकारात्मक था। फाइनल में, मैं चाहता हूं कि वे उसी तरह खेलें जैसे हमने अपने पहले दो मैचों की शुरुआत की थी, सकारात्मक और शुरुआत से ही पहल करने वाला।"

मिरांडा के रणनीतिक दृष्टिकोण ने चेन्नईयिन के युवा और अनुभवी भारतीय खिलाड़ियों को खुद को अभिव्यक्त करने का मौका दिया है, जिससे सीमित तैयारी के बावजूद टीम बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है।

पांच खिलाड़ियों की बैकलाइन और मजबूत मिडफील्ड ने फॉरवर्ड फारुख चौधरी और इरफान यादवद को आक्रमण में उभरने का मौका दिया है, पिछले मैच में फारुख चौधरी शुरुआत में ही गोल करने के करीब पहुंच गए थे। हालांकि, उस मुकाबले में चोट की चिंताओं के बाद मुख्य कोच को कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं। डेम्पो एससी के खिलाफ जितेश्वर और फारुख का खेलना संदिग्ध है। इरफान खेल सकते हैं।

डेम्पो इस मुकाबले में दो कड़े मुकाबले ड्रॉ खेलने के बाद उतरेगा। दोनों टीमें पहली बार किसी प्रतिस्पर्धी मुकाबले में आमने-सामने होंगी, ऐसे में चेन्नईयिन अपने पिछले प्रदर्शन के सकारात्मक पहलुओं को आगे बढ़ाते हुए टूर्नामेंट का अंत दमदार प्रदर्शन के साथ करना चाहेगा।

