सुपर कप 2025: जमशेदपुर एफसी के खिलाफ जीत के साथ शुरुआत करने उतरेगी एफसी गोवा

फतोर्दा, 25 अक्टूबर (आईएएनएस)। एफसी गोवा सुपर कप 2025 में रविवार को अपने अभियान की शुरुआत जमशेदपुर एफसी के खिलाफ करेगी। अपने घरेलू मैदान फतोर्दा के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एफसी गोवा अभियान की शुरुआत जीत के साथ करना चाहेगी। गोवा ने पिछले सीजन के फाइनल में जमशेदपुर को हराकर खिताब जीता था।

मौजूदा चैंपियन एफसी गोवा को ग्रुप बी में रखा गया है, जिसमें डूरंड कप विजेता नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी और आई-लीग चैंपियन इंटर काशी के साथ-साथ जमशेदपुर शामिल हैं। यह संतुलित ग्रुप है जो उच्च-गुणवत्ता वाले मुकाबलों की गारंटी देता है, क्योंकि एफसी गोवा के सभी मैच फतोर्दा में होंगे, जबकि अन्य ग्रुपों के समानांतर मैच फतोर्दा और बम्बोलिम दोनों में होंगे।

मनोलो मार्केज की टीम के लिए, यह टूर्नामेंट एएफसी चैंपियंस लीग टू में एक चुनौतीपूर्ण दौर के बाद, एक परिचित माहौल में वापसी का मौका देता है। एएफसी चैंपियंस लीग टू में उन्होंने ग्रुप चरण का पहला भाग पूरा कर लिया है और तीन मैच अभी बाकी हैं। इस अनुभव और एक सफल प्री-सीजन के साथ, गौर्स ज्यादातर भारतीय टीमों की तुलना में ज्यादा चुस्त और युद्ध-प्रशिक्षित हैं, जिनमें से कई अप्रैल से लंबे ऑफ-सीजन के बाद वापसी कर रही हैं।

फतोर्दा में एक बार फिर गौर्स (एफसी गोवा) को न केवल घरेलू मैदान पर आराम मिलेगा, बल्कि उनके समर्थकों का जोशीला समर्थन भी मिलेगा, जिसने महत्वपूर्ण मौकों पर उनके प्रदर्शन को लगातार बेहतर बनाया है। मार्केज का सुव्यवस्थित कब्ज, तेज बदलाव और सामूहिक अनुशासन का सिद्धांत उनकी टीम के लिए जीत की शुरुआत करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

एक सप्ताह में तीन ग्रुप-स्टेज मैचों के साथ, गौर्स का कार्यक्रम काफी रोमांचक होने की उम्मीद है, इससे पहले कि वे एक बार फिर महाद्वीपीय दौरे पर ध्यान केंद्रित करें और अपने अगले एएफसी चैंपियंस लीग मुकाबले में अल नासर से भिड़ने के लिए सऊदी अरब जाएं।

एफसी गोवा अपने खिताब की रक्षा के लिए उतरेगी।

--आईएएनएस

पीएके