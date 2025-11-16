खेल

स्पेन ने जॉर्जिया को 4-0 से हराया, मिकल ओयार्जाबेल जीत के हीरो

Nov 16, 2025, 07:09 AM

बर्लिन, 16 नवंबर (आईएएनएस)। स्पेन ने विश्व कप क्वालीफायर के नौवें दौर में जॉर्जिया के खिलाफ 4-0 से जीत दर्ज की। स्पेन के मिकल ओयार्जाबेल इस मैच के हीरो रहे, जिन्होंने दो गोल दागे।

कोच लुइस डे ला फुएंते की स्पेनिश टीम ने मुकाबले की शुरुआत से ही अपनी लय बनाए रखी। इस टीम ने दबाव बनाते हुए मेजबान टीम को काफी परेशान किया।

फेरान टोरेस का क्रॉस जॉर्जियाई डिफेंडर के हाथ पर लगा, जिसके बाद मुकाबले के 11वें मिनट ओयार्जाबेल ने एक आसान पेनाल्टी को गोल में तब्दील करते हुए स्पेन को 1-0 से आगे कर दिया था।

करीब 11 मिनट बाद यूरोपीय चैंपियन ने अपनी बढ़त दोगुनी कर दी। मार्टिन जुबिमेंडी ने जॉर्जिया के डिफेंस को भेदते हुए मुकाबले के 22वें मिनट स्पेन की बढ़त को दोगुना किया।

इसके बाद जॉर्जिया ने कुछ समय के लिए गेंद पर कब्जा बनाए रखा, लेकिन स्पेन का तेज आक्रमण कुछ ही देर बाद विपक्षी टीम पर हावी हो गया।

मुकाबले के 35वें मिनट मिकल ओयार्जाबेल ने एक लो पास दिया, जिसे टोरेस ने पास से गोल करके हाफटाइम से पहले स्कोर 3-0 कर दिया।

ओयार्जाबेल ने मुकाबले के 63वें मिनट टोरेस के क्रॉस पर एक मजबूत हेडर के साथ मैच का अपना दूसरा गोल करते हुए स्पेन को 4-0 से आगे कर दिया।

ग्रुप-ई में स्पेन ने 5 मुकाबलों में अब तक एक भी मैच नहीं गंवाया है। यह टीम अगले हफ्ते होने वाले ग्रुप के निर्णायक मुकाबले में क्वालीफिकेशन लगभग सुनिश्चित करके उतरेगी। जॉर्जिया पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर है। यह टीम अपना अभियान बुल्गारिया के खिलाफ मुकाबले के साथ समाप्त करेगी।

दूसरी ओर, स्विट्जरलैंड ने स्वीडन के खिलाफ 4-1 से जीत दर्ज की है। इस मुकाबले में स्विट्जरलैंड की ओर से ब्रील एमबोलो, ग्रैनिट जाका, डैन एनडोये और जोहान मंजाम्बी ने एक-एक गोल दागे। एक अन्य मैच में, मेहमान टीम के शानदार प्रदर्शन के बावजूद, ग्रुप ई में तुर्किये ने बुल्गारिया को 2-0 से हराया।

--आईएएनएस

आरएसजी

