सीपीएल 2025 : वॉरियर्स ने नाइट राइडर्स को तीन विकेट से हराया

नई दिल्ली, 7 सितंबर (आईएएनएस)। गुयाना अमेजन वॉरियर्स ने कैरेबियन प्रीमियर लीग-2025 (सीपीएल) के 23वें मुकाबले को अपने नाम किया। इस टीम ने त्रिनबागो नाइट राइडर्स के खिलाफ तीन विकेट से जीत दर्ज की।

छह में से चार मुकाबले जीतकर गुयाना अमेजन वॉरियर्स प्वाइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर है, जबकि नौ में से तीन मैच गंवा चुकी त्रिनबागो नाइट राइडर्स पहले ही अगले दौर के लिए क्वालीफाई कर चुकी है।

गुयाना स्थित प्रोविडेंस स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी त्रिनबागो नाइट राइडर्स ने पांच विकेट खोकर 167 रन बनाए।

टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। तीन ओवरों की समाप्ति तक नाइट राइडर्स 20 रन बना चुकी थी, लेकिन कॉलिन मुनरो का विकेट गंवा बैठी।

मुनरो 14 गेंदों में तीन चौकों की मदद से 17 रन बनाकर आउट हुए। चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर टीम ने एलेक्स हेल्स (7) का विकेट भी गंवा दिया।

यहां से नाइट राइडर्स के खिलाड़ियों के बीच छोटी-छोटी साझेदारियां होती रहीं और टीम ने 20 ओवरों की समाप्ति तक चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा कर दिया।

विपक्षी खेमे से ड्वेन प्रीटोरियस, रोमारियो शेफर्ड, मोईन अली और ताहिर खान ने एक-एक विकेट अपने नाम किए।

गुयाना अमेजन वॉरियर्स ने 19.5 ओवरों में मुकाबला जीत लिया। इस टीम ने 14 के स्कोर तक मोईन अली (4) और कीमो पॉल (6) का विकेट गंवा दिया था।

यहां से शाई होप ने शिमरोन हेटमायर के साथ तीसरे विकेट के लिए 83 रन की साझेदारी करते हुए टीम को जीत की पटरी पर ला दिया।

हेटमायर 46 गेंदों में तीन छक्कों और इतने ही चौकों की मदद से 53 रन बनाकर आउट हुए। उनके अलावा हेटमायर ने 49, जबकि ड्वेन प्रिटोरियस ने नाबाद 26 रन बनाते हुए टीम को जीत दिलाई।

विपक्षी टीम की ओर से अकील हुसैन और सुनील नरेन ने दो-दो विकेट अपने नाम किए। वहीं, नाथन एडवर्ड, आंद्रे रसेल और उस्मान तारिक को एक-एक सफलता हाथ लगी।

