सीपीएल 2025 : पैट्रियट्स ने एक रन के करीबी अंतर से रॉयल्स को हराया

नई दिल्ली, 12 सितंबर (आईएएनएस)। सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स ने कैरेबियन प्रीमियर लीग (सीपीएल) 2025 के 27वें मैच में रोमांचक जीत हासिल की। इस टीम ने शुक्रवार को बारबाडोस रॉयल्स के खिलाफ 1 रन के करीबी अंतर से मुकाबला अपने नाम किया।

सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स की टीम 10 में से चार मैच जीतकर पांचवें स्थान पर मौजूद है। वहीं, बारबाडोस रॉयल्स आठ में से छह मुकाबले गंवा चुकी है। छठे पायदान पर मौजूद यह टीम खिताबी रेस से बाहर है।

किंग्स्टन ओवल में खेले गए इस मुकाबले में टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी पैट्रियट्स ने सात विकेट खोकर 150 रन बनाए।

मोहम्मद रिजवान और आंद्रे फ्लेचर की सलामी जोड़ी ने 6 ओवरों में 46 रन जोड़े। फ्लेचर 13 रन बनाकर आउट हुए, जबकि रिजवान ने 36 गेंदों में 39 रन की पारी खेली।

टीम 74 के स्कोर तक अपने पांच विकेट गंवा चुकी थी। यहां से कप्तान जेसन होल्डर ने नवियन बिदाईसी के साथ छठे विकेट के लिए 74 रन जुटाते हुए टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया।

जेसन होल्डर ने 30 गेंदों में पांच छक्कों और एक चौके के साथ नाबाद 53 रन बनाए। वहीं, नवियन 30 रन बनाकर पवेलियन लौटे।

विपक्षी टीम से ईथन बॉश ने सर्वाधिक तीन विकेट झटके, जबकि क्रिस ग्रीन और डेनियल सैम्स ने दो-दो शिकार किए।

इसके जवाब में बारबाडोस रॉयल्स की टीम निर्धारित ओवरों में सात विकेट खोकर 149 रन ही बना सकी।

रॉयल्स के लिए रस्सी वैन डेर डुसेन ने नाबाद 37 रन की पारी खेली, जबकि ब्रैंडन किंग ने 29 रन टीम के खाते में जोड़े। इनके अलावा, क्विंटन डी कॉक ने 22 और शेरफेन रदरफोर्ड ने 25 रन का योगदान टीम के खाते में दिया।

विपक्षी खेमे से कप्तान जेसन होल्डर, वकार सलामखेल और नवियन बिदाईसी ने दो-दो शिकार किए, जबकि नसीम शाह ने एक विकेट हासिल किया।

--आईएएनएस

आरएसजी