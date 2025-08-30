खेल

सीपीएल 2025 : मुनरो और पूरन का विस्फोटक अर्धशतक, त्रिनबागो नाइट राइडर्स ने बारबाडोस को 7 विकेट से हराया

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 30, 2025

नई दिल्ली, 30 अगस्त (आईएएनएस)। कैरेबियन प्रीमियर लीग के 16वें मैच में त्रिनबागो नाइट राइडर्स ने बारबाडोस रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। ब्रायन लारा क्रिकेट अकादमी में खेले गए मैच में बारबाडोस ने त्रिनबागो को जीत के लिए 179 का लक्ष्य दिया था। त्रिनबागो ने 17.5 ओवर में 3 विकेट पर 179 रन बनाकर मैच जीत लिया।

त्रिनबागो नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए बारबडोस रॉयल्स ने 6 विकेट के नुकसान पर 178 रन बनाए।

बारबाडोस के लिए शेरफेन रदरफोर्ड ने 22 गेंद पर 4 छक्के और 3 चौके की मदद से 45 रन बनाए। कदीम एलेन ने 37 गेंद पर 1 छक्का और 3 चौके की मदद से 41 रन और कप्तान रोवमन पॉवेल ने 15 गेंद पर 3 छक्के और 2 चौके लगाते हुए 31 रन बनाए। ब्रैंडन किंग ने 29 रन की पारी खेली।

त्रिनबागो के लिए आंद्रे रसेल ने 3, मोहम्मद आमिर ने 2 और अली खान ने 1 विकेट लिए।

179 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी त्रिनबागो को एक बार फिर सलामी बल्लेबाज कॉलिन मुनरो ने धमाकेदार शुरुआत दी। मुनरो ने अपनी विस्फोटक अर्धशतकीय पारी से मैच को एकतरफा बना दिया। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 44 गेंद पर 4 छक्के और 4 चौके लगाते हुए 67 रन की पारी खेली। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वह रन आउट हो गए।

मुनरो के अलावा, कप्तान निकोलस पूरन ने 40 गेंद पर 6 छक्के और 1 चौका लगाते हुए नाबाद 65 रन की पारी खेली। मुनरो के साथ तीसरे विकेट के लिए पूरन ने 93 रन की साझेदारी की। पूरन ने कायरन पोलार्ड के साथ भी नाबाद 30 रन जोड़े। पोलार्ड 9 गेंद पर 19 रन बनाकर नाबाद रहे।

एलेक्स हेल्स 14 गेंद पर 19 और केसी कार्टी 2 गेंद पर 1 रन बनाकर आउट हुए।

त्रिनबागो ने 17.5 ओवर में 3 विकेट पर 179 रन बनाकर मैच 7 विकेट से जीत लिया।

--आईएएनएस

पीएके/एएस

