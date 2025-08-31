सीपीएल 2025 : एलेक्स हेल्स की तूफानी पारी, त्रिनबागो ने गुयाना को 6 विकेट से हराया

नई दिल्ली, 31 अगस्त (आईएएनएस)। कैरेबियन प्रीमियर लीग का 17वां मैच रविवार को ब्रायन लारा क्रिकेट अकादमी में गुयाना अमेजन वॉरियर्स और त्रिनबागो नाइट राइडर्स के बीच खेला गया। एलेक्स हेल्स की तूफानी पारी के दम पर त्रिनबागो ने 6 विकेट से मैच जीत लिया।

एलेक्स हेल्स का बल्ला लीग में अब तक शांत रहा था, लेकिन इस मैच में उन्होंने तूफानी अर्धशतक लगाते हुए टीम को जीत दिला दी। पारी की शुरुआत करते हुए हेल्स ने 43 गेंद पर 7 छक्के और 3 चौके लगाते हुए 74 रन बनाए। उन्हें साथी सलामी बल्लेबाज कोलिन मुनरो का भी सहयोग मिला। मुनरो ने 30 गेंद पर 3 छक्के और 6 चौके की मदद से 52 रन बनाए। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 10.3 ओवर में 116 रन की साझेदारी हुई। इस साझेदारी की बदौलत त्रिनबागो ने 17.2 ओवर में 4 विकेट पर 169 रन बनाकर मैच 6 विकेट से जीत लिया। पोलार्ड 12 और आंद्रे रसेल 27 रन बनाकर नाबाद रहे।

गुयाना अमेजन वॉरियर्स के कप्तान इमरान ताहिर ने अकेले दम टीम को मैच में बनाए रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन अन्य गेंदबाजों का सहयोग न मिल पाने की वजह से उनका प्रयास असफल रहा। ताहिर ने 4 ओवर में 27 रन देकर 4 विकेट लिए।

इससे पहले टॉस जीतने के बाद त्रिनबागो ने बल्लेबाजी के लिए गुयाना को मौका दिया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुयाना 9 विकेट के नुकसान पर 163 रन बना सकी थी। शाई होप ने सर्वाधिक 39 रन बनाए थे।

त्रिनबागो के लिए अकिल होसेन ने तीन, टेरेंस हाइंड्स ने दो आमिर, रसेल, और सुनील नरेन ने 1-1 विकेट लिए।

लगातार चौथी जीत के साथ त्रिनबागो नाइट राइडर्स अंक तालिका में पहले स्थान पर चली गई है। त्रिनबागो 6 मैचों में 5 जीत के साथ 10 अंक लेकर पहले स्थान पर है। गुयाना अमेजन वॉरियर्स 4 मैचों में 2 जीत और 2 हार के साथ 4 अंक लेकर चौथे स्थान पर है। सेंट लुसिया दूसरे, एंटीगुआ तीसरे, सेंट किट्स पांचवें और बारबडोस रॉयल्स छठे स्थान पर है।

--आईएएनएस

पीएके/एएस