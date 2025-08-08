सीपीएल 2025 : डेविड विसे सेंट लूसिया किंग्स की कप्तानी करेंगे

नई दिल्ली, 7 अगस्त (आईएएनएस)। सीपीएल 2024 की विजेता सेंट लूसिया किंग्स ने आगामी सीजन (सीपीएल 2025) के लिए नामीबिया के अनुभवी ऑलराउंडर डेविड विसे को कप्तान बनाया है। सीपीएल के आगामी सीजन की शुरुआत 14 अगस्त से हो रही है।

डेविड विसे ने पिछले सीजन में सेंट लूसिया किंग्स को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। विसे ने 11 मैचों में 168.05 के स्ट्राइक रेट और 40.33 की महत्वपूर्ण औसत से 121 रन बनाने के साथ 13 विकेट लिए थे।

कप्तान नियुक्त किए जाने के बाद दिए बयान में डेविड विसे ने कहा, "सेंट लूसिया किंग्स और सभी प्रशंसकों का विश्वास और समर्थन के लिए धन्यवाद। कप्तान चुने जाने पर मुझे बेहद खुशी है। इस टीम का नेतृत्व करना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। हम सीजन में जोश, दिल और एकता के साथ खेलेंगे।"

उन्होंने कहा कि प्रशंसकों, स्टेडियमों को भरने, माहौल को बेहतर बनाने और सेंट लूसिया को नीले रंग से रंगने के लिए हमें आपके साथ की जरूरत है।

सेंट लूसिया किंग्स सीजन में अपने अभियान की शुरुआत 23 अगस्त को सेंट लूसिया के ग्रोस आइलेट स्थित डैरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में अपने घरेलू मैदान पर ट्रिनबागो नाइट राइडर्स के खिलाफ करेगा।

सेंट लूसिया किंग्स के मुख्य कोच डैरन सैमी ने कहा, "डेविड विसे लंबे समय से हमारे परिवार का हिस्सा रहे हैं। वह कई वर्षों से हमारे साथ हैं। उन्होंने कई बेहतरीन प्रदर्शन किए हैं। हम 23 अगस्त को अपने पहले घरेलू मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सेंट लूसिया किंग्स के प्रशंसक सबसे अच्छे हैं। उम्मीद है आप डैरन सैमी क्रिकेट ग्राउंड पर आकर इसे नीले रंग से रंग देंगे। हमें मालूम है कि हमारी टीम और नए कप्तान को आपका समर्थन प्राप्त है। उम्मीद है कि खेलों के सबसे बड़े जश्न के लिए आप तैयार होंगे।"

सेंट लूसिया किंग्स आईपीएल की पंजाब किंग्स की फ्रेंचाइजी है।

डेविड विसे को कप्तान बनाए जाने के बाद पंजाब किंग्स के सीईओ सतीश मेनन ने कहा, "पिछले संस्करण में मिली जबरदस्त सफलता के बाद हमें खिताब की रक्षा के लिए किसी बेहद अनुभवी और सक्षम व्यक्ति की जरूरत थी, जो तकनीकी रूप से मजबूत हो। विसे की प्रतिबद्धता, जुनून और पेशेवर रवैया हमेशा सेंट लूसिया किंग्स परिवार के लिए एक अनमोल संपत्ति रहे हैं। वह टीम का नेतृत्व करने के लिए सही विकल्प हैं।"

