सीपीएल 2025 : 202 रन बनाकर भी सेंट लुसिया किंग्स से हारी गुयाना अमेजन वॉरियर्स

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Aug 27, 2025, 04:52 AM
नई दिल्ली, 27 अगस्त (आईएएनएस) : कैरेबियन प्रीमियर लीग का रोमांच मैच दर मैच बढ़ता जा रहा है। बुधवार को गुयाना अमेजन वॉरियर्स और सेंट लुसिया किंग्स के बीच हुए मैच में अमेजन वॉरियर्स 202 रन बनाने के बावजूद 11 गेंद पहले 4 विकेट से मैच हार गई।

डैरेन सैमी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में गुयाना अमेजन वॉरियर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। 12.1 ओवर में 78 के स्कोर पर 5 विकेट खोकर टीम संघर्ष कर रही थी। लेकिन सातवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे रोमारियो शेफर्ड ने अकेले दम सेंट लुसिया के गेंदबाजों की जोरदार धुनाई करते हुए स्कोर को 20 ओवर में 6 विकेट पर 202 तक पहुंचा दिया।

शेफर्ड 34 गेंद पर 7 छक्के और 5 चौके की मदद से 73 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्हें इफ्तिखार अहमद (27 गेंद पर 33 रन) और ड्वेन प्रिटोरियस (6 गेंद पर 18 रन) का अच्छा साथ मिला।

203 रन के लक्ष्य को हासिल करने उतरी सेंट लुसिया किंग्स के लिए शेफर्ड जैसी पारी अकीम वायने जैरेल ऑगस्टे ने खेली। ऑगस्टे ने 35 गेंद पर 4 छक्के और 6 चौके की मदद से 73 रन की पारी खेली और टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। टिम सिफर्ट ने 24 गेंद पर 37 और टिम डेविड ने 15 गेंद पर 25 रन बनाए। सेंट लुसिया ने 18.1 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 203 रन बनाकर मैच 4 विकेट से जीत लिया।

पांचवें मैच में मिली दूसरी जीत के साथ सेंट लुसिया किंग्स अंक तालिका में दूसरे नंबर पर है। वहीं, गुयाना अमेजन वॉरियर्स 3 मैच में 2 जीत के साथ तीसरे नंबर पर है। एंटीगुआ एंड बरबुडा फॉल्कंस 6 मैच में तीन जीत के साथ पहले, त्रिनबागो नाइट राइडर्स 3 मैच में 2 जीत के साथ चौथे, सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स 6 मैच में 2 जीत के साथ पांचवें और बारबडोस रॉयल्स 3 मैच में 2 हार के साथ आखिरी स्थान पर है। बारबडोस का एक मैच रद्द हो गया था। लीग में छह टीमें हिस्सा लेती हैं।

--आईएएनएस

पीएके/एएस

