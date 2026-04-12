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Sanju Samson Century IPL : शतक के साथ सैमसन ने खत्म किया 14 साल का सूखा, ऐसा करने वाले बने दूसरे बल्लेबाज

संजू सैमसन का धमाकेदार शतक, CSK की ओर से DC के खिलाफ ऐतिहासिक पारी
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 12, 2026, 03:40 AM
सीएसके बनाम डीसी: शतक के साथ सैमसन ने खत्म किया 14 साल का सूखा, ऐसा करने वाले बने दूसरे बल्लेबाज

चेन्नई: आईपीएल 2026 के 18वें मुकाबले में शनिवार को चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) की भिड़ंत एमए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के साथ हो रही है। संजू सैमसन ने इस मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी खेली। संजू ने शतक लगाने के साथ ही 14 साल का सूखा खत्म किया।

संजू सैमसन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 56 गेंदों में 115 रनों की लाजवाब पारी खेली। अपनी इस पारी में संजू ने 205 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 15 चौके और 4 छक्के लगाए। उन्होंने अपने आईपीएल करियर का चौथा और चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी में पहला शतक लगाया। संजू इस लीग में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हुए शतक लगाने वाले महज दूसरे बल्लेबाज हैं। सैमसन से पहले सीएसके की ओर से डीसी के खिलाफ मुरली विजय ने साल 2012 में शतक लगाया था। संजू ने आईपीएल में सीएसके की ओर से चौथी सबसे बड़ी पारी खेली।

संजू सैमसन आईपीएल में केएल राहुल के बाद महज दूसरे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने इस लीग में तीन फ्रेंचाइजी की तरफ से खेलते हुए शतक लगाया है। सैमसन इससे पहले राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) की तरफ से खेलते हुए भी आईपीएल में शतक लगा चुके हैं। सैमसन ने दूसरे विकेट के लिए आयुष म्हात्रे के साथ मिलकर 113 रनों की साझेदारी निभाई, जो सीएसके बनाम डीसी मुकाबले में किसी भी विकेट के लिए की गई दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है।

सैमसन की शतकीय पारी के बूते पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 2 विकेट खोकर 212 बनाए, जो दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ टीम का इस लीग में तीसरा सबसे बड़ा स्कोर है। आयुष म्हात्रे ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 36 गेंदों में 59 रन बनाए और वह रिटायर्ड आउट हुए। वहीं, अंतिम ओवरों में शिवम दुबे ने 10 गेंदों में 2 चौके और एक छक्के की मदद से नाबाद 20 रन बनाए। गेंदबाजी में दिल्ली कैपिटल्स की ओर से एकमात्र विकेट अक्षर पटेल ने चटकाया।

--आईएएनएस

 

 

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