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‘यह तो बस शुरुआत है’, भारतीय टीम में मौका मिलने पर एलएसजी के मालिक संजीव गोयनका ने दी प्रिंस यादव को बधाई

आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन के बाद प्रिंस यादव को मिला टीम इंडिया में मौका
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Dainik Hawk·
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May 20, 2026, 04:47 AM
‘यह तो बस शुरुआत है’, भारतीय टीम में मौका मिलने पर एलएसजी के मालिक संजीव गोयनका ने दी प्रिंस यादव को बधाई

नई दिल्ली: लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के मालिक संजीव गोयनका ने युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव की भारतीय वनडे टीम में चुने जाने पर तारीफ की है। प्रिंस आईपीएल में एलएसजी के लिए खेलते हैं।

 

प्रिंस यादव को भारतीय वनडे टीम में जगह मिलने के ठीक बाद संजीव गोयनका ने एक्स पर उनके साथ एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, "प्रिंस यादव को भारत की वनडे टीम में पहली बार जगह मिलते देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। इस आईपीएल सीजन में उनकी तरक्की देखना अपने आप में एक सुखद अनुभव रहा है। उनमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का सामना करने का हौसला, जुनून और निडरता है। यह तो बस शुरुआत है। बधाई हो, प्रिंस। मुझे तुम पर गर्व है, और एलएसजी को भी तुम पर गर्व है। भारत का नाम रोशन करो।"

 

आईपीएल 2026 में प्रिंस यादव ने अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया है और ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि उन्हें वनडे टीम में मौका दिया जा सकता है। प्रिंस यादव एलएसजी के लिए सीजन में सफल गेंदबाज बनकर उभरे हैं और 12 मैचों में 16 विकेट ले चुके हैं। दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने अपनी गति, स्विंग, यॉर्कर, बाउंसर जैसी गेंदों से काफी प्रभावित किया है।

 

प्रिंस ने कुछ दिन पहले आए एक इंटरव्यू में वनडे विश्व कप 2027 में खेलने की अपनी इच्छा जाहिर की थी। उन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए विश्व कप जीतने की बात भी ही थी। प्रिंस के उस सपने की शुरुआत हो रही है। उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में टीम इंडिया में पहली बार शामिल किया गया है। दिल्ली के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले प्रिंस यादव ने 14 लिस्ट ए मैचों में 29 विकेट लिए हैं। प्रिंस को आईपीएल 2026 के लिए एलएसजी ने 30 लाख रुपये में रिटेन किया था।

 

--आईएएनएस

 

पीएके

 

 

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