Sanjay Manjrekar On Shreyas Iyer: श्रेयस अय्यर का एशिया कप टीम में न होना बेहद चौंकाने वाला: संजय मांजरेकर

नई दिल्ली: पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने एशिया कप के लिए चुनी गई टीम पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने श्रेयस अय्यर को टीम से बाहर रखने के फैसले की आलोचना करते हुए इसे बेहद चौंकाने वाला फैसला बताया।

इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में मांजरेकर ने कहा, "मैंने पिछले कई सालों से चयनकर्ताओं की यह प्रवृत्ति देखी कि किसी खिलाड़ी को एक फॉर्मेट के प्रदर्शन के आधार पर चुन लिया जाता है और फिर उसे दूसरे फॉर्मेट में भी जगह दे दी जाती है। जब मैं देखता हूं कि किसी खिलाड़ी को टेस्ट प्रदर्शन के चलते टी20 टीम में शामिल कर लिया जाता है, तो मुझे यह बिल्कुल भी क्रिकेटिंग तर्क से मेल खाता नजर नहीं आता।"

उन्होंने आगे कहा, "श्रेयस अय्यर का एशिया कप के लिए भारत की टी20 टीम में जगह न बना पाना वाकई चौंकाने वाला है। यह वही खिलाड़ी है, जिसे सही वजह से भारतीय टीम से बाहर किया गया था। चयनकर्ताओं को लगा कि वह घरेलू क्रिकेट पर उतना ध्यान नहीं दे रहे थे। इस फैसले का श्रेयस अय्यर पर सही असर हुआ। इसके बाद वह इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज में लौटे और जिस अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की, वह उनके करियर में अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन था। उस सीरीज में उन्होंने एक भी गलती नहीं की। इसी फॉर्म को आईपीएल में भी जारी रखा।"

मांजरेकर ने शुभमन गिल की टी20 टीम में वापसी पर असंतोष जताते हुए कहा, "मुझे नहीं लगता कि पूरे आईपीएल सीजन में किसी भी बल्लेबाज ने श्रेयस अय्यर के जैसा प्रदर्शन किया। 50 से ज्यादा की औसत, 170 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट, और बल्ले से गेम चेंजर खिलाड़ी होने के बावजूद, उन्हें टीम में चुना नहीं गया। शायद एक ऐसे खिलाड़ी के लिए जिसने बिल्कुल अलग फॉर्मेट, टेस्ट क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन किया है।"

उन्होंने आगे कहा, "सिर्फ इसलिए नहीं कि किसी ने टेस्ट क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया, तो उसे टी20 टीम में जगह दी जाए, खासकर श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी की कीमत पर बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है कि इन दिनों भारतीय क्रिकेट में टीम और प्लेइंग 11 का चयन अच्छा नहीं रहा। मुझे लगता है कि चयनकर्ताओं ने अय्यर के साथ बहुत गलत किया है।"

श्रेयस अय्यर ने आईपीएल 2025 में शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने 17 मुकाबलों में 50.33 की औसत के साथ 604 रन बनाए, जिसमें छह अर्धशतक शामिल थे। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अय्यर पांच पारियों में 243 रन बनाकर सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में दूसरे स्थान पर थे।