सीनियर ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट का समापन, महिलाओं की फाइनल रैंकिंग घोषित

गोंडा, 13 मई (आईएएनएस)। सीनियर ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट 2026 में महिलाओं की कुश्ती प्रतियोगिताओं का समापन हो गया है, जिसके साथ 10 अलग-अलग भार वर्गों की पहलवानों ने अपनी घरेलू रैंकिंग सुनिश्चित की।

नंदिनीनगर महाविद्यालय में आयोजित यह टूर्नामेंट उन एथलीट्स के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी मंच साबित हुआ, जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते थे। विशेष रूप से उन खिलाड़ियों के लिए, जिन्हें इस सीजन की शुरुआत में हुए सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिला था।

कई उभरती हुई पहलवानों ने अलग-अलग वर्गों में अपनी छाप छोड़ी। अंकुश (50 किलोग्राम), निशु (53 किलोग्राम), निशा (55 किलोग्राम), रीना (57 किलोग्राम), सीटो (59 किलोग्राम), वैष्णवी दिलीप पाटिल (62 किलोग्राम), अंजली (65 किलोग्राम), अंशु राजकुमार (68 किलोग्राम), बिपाशा (72 किलोग्राम) और इतिशा चौधरी (76 किलोग्राम) ने अपने-अपने वर्गों में गोल्ड मेडल जीते।

शानदार प्रदर्शन करने वालों में, वैष्णवी दिलीप पाटिल ने 62 किलोग्राम वर्ग में अंजली को पछाड़ते हुए जीत हासिल की, जबकि अंशु राजकुमार ने 68 किलोग्राम वर्ग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। हैवीवेट कैटेगरी में, बिपाशा ने 72 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड जीता। इतिशा चौधरी ने 76 किलोग्राम वर्ग में पहला स्थान हासिल किया। सिल्वर मेडल जीतने वाली पहलवानों में रचना (50 किलोग्राम), हिमांशी (53 किलोग्राम), नैना (55 किलोग्राम), काजल चौधरी (57 किलोग्राम), सिमरन (59 किलोग्राम), अंजली (62 किलोग्राम), दिशुन (65 किलोग्राम), भतेरी (68 किलोग्राम), रिया कौशिक (72 किलोग्राम) और पूजा (76 किलोग्राम) शामिल रहीं।

प्रत्येक श्रेणी में 2 पहलवानों ने ब्रॉन्ज मेडल जीते। 50 किलोग्राम में परवीन और इशिका तीसरे स्थान पर रहीं, जबकि 53 किलोग्राम में तन्नू और तानिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। पोडियम पर जगह बनाने वाली अन्य खिलाड़ियों में तनिष्का, खुशी, शिवानी, हंसिका लांबा, खुशी चौधरी, पूजा गहलोत, सारिका मलिक, प्रगति विनोद गायकवाड़, जान्हवी, कल्पना, कोमल, खुशी, तनु शर्मा, किरण हुड्डा, मेघना और शिक्षा शामिल थीं।

महिलाओं के इवेंट्स का पूरा होना डब्ल्यूएफआई के घरेलू कैलेंडर में एक और अहम कदम है, क्योंकि फेडरेशन भविष्य की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए लगातार नई प्रतिभाओं की पहचान करते हुए उन्हें तराश रहा है।

--आईएएनएस

आरएसजी