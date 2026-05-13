सीनियर ओपन रैंकिंग: पुरुषों का ग्रीको-रोमन मुकाबला खत्म, महिलाओं की कुश्ती का नॉकआउट दौर जारी

May 13, 2026, 05:22 AM

गोंडा, 12 मई (आईएएनएस)। सीनियर ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट 2026 में मंगलवार को पुरुषों के ग्रीको-रोमन मुकाबलों का समापन हुआ। नंदिनीनगर महाविद्यालय में आयोजित इस टूर्नामेंट में ग्रीको-रोमन वर्ग में एथलीट्स ने 10 निर्धारित भार वर्गों में प्रतिस्पर्धा की, ताकि अपनी घरेलू रैंकिंग को अंतिम रूप दे सकें।

ग्रीको-रोमन वर्ग के पदक विजेताओं के नाम तय होने के बाद, अब महिलाओं के मुकाबले खेले जाएंगे, जहां एथलीट्स नॉकआउट चरणों से आगे बढ़ते हुए अपनी नेशनल रैंकिंग सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही हैं।

इसके साथ ही, महिलाओं की कुश्ती प्रतियोगिताएं भी नॉकआउट दौर के अंतिम चरणों में पहुंच गई हैं। 57 किलोग्राम वर्ग में, काजल चौधरी ने क्वार्टर फाइनल में मुस्कान के खिलाफ जीत हासिल की। अब उनका मुकाबला शिवानी से होगा, जो सुहानी को हराकर आगे बढ़ी हैं। दूसरी ओर, रीना ने निशा सैनी को मात दी। सेमीफाइनल में उनका सामना हंसिका लांबा से होगा।

65 किलोग्राम वर्ग के प्री-क्वार्टर फाइनल में, दिशुन ने अंकिता कुमार को, जान्हवी ने तनु को, स्नेहा ने ऋतु को और दीक्षा शेओर ने सोनम सिंह को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। 76 किलोग्राम वर्ग में, मुकाबला अंतिम चार तक पहुंच गया है, जिससे इशिता चौधरी और मेघना के बीच होने वाला सेमीफाइनल मैच पक्का हो गया है।

ग्रीको-रोमन टूर्नामेंट के परिणाम:

55 किलोग्राम ग्रीको-रोमन: गोल्ड- संजीव, सिल्वर- सुशील कुमार, ब्रॉन्ज- प्रदीप और हरिकेश।

60 किलोग्राम ग्रीको-रोमन: गोल्ड- संदीप, सिल्वर- हर्ष, ब्रॉन्ज- हिमांशु और साहिल।

63 किलोग्राम ग्रीको-रोमन: गोल्ड- विजय, सिल्वर- विनय, ब्रॉन्ज- सोनू और परवीन।

67 किलोग्राम ग्रीको-रोमन: गोल्ड- निशांत, सिल्वर- विकास, ब्रॉन्ज- कुलदीप और मुकुल।

72 किलोग्राम ग्रीको-रोमन: गोल्ड- सूरज, सिल्वर- गौरव, ब्रॉन्ज- नवीन और विकास।

77 किलोग्राम ग्रीको-रोमन: गोल्ड- विकास, सिल्वर- सन्नी, ब्रॉन्ज- अंकित और धीरज।

82 किलोग्राम ग्रीको-रोमन: गोल्ड- मंजीत, सिल्वर- उमेश, ब्रॉन्ज- सचिन और दीपक।

87 किलोग्राम ग्रीको-रोमन: गोल्ड- तेजपाल, सिल्वर- सागर, ब्रॉन्ज- विकास और मानव।

97 किलोग्राम ग्रीको-रोमन: गोल्ड- आशीष, सिल्वर- अभिमन्यु, ब्रॉन्ज- निखिल और विशेष।

130 किलोग्राम ग्रीको-रोमन: गोल्ड- मेहर, सिल्वर- विपिन, ब्रॉन्ज प्रवेश और पीयूष।

--आईएएनएस

