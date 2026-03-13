सनातन प्रीमियर लीग की हुई शुरुआत, मेंटॉर की भूमिका में हैं सुरेश रैना जैसे दिग्गज क्रिकेटर

इंदौर, 13 मार्च (आईएएनएस)। प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने नेहरु स्टेडियम, इंदौर में सनातन प्रीमियर लीग (एसपीएल) के पहले सीजन का उद्घाटन किया। इस दौरान लीग के प्रबंधन से जुड़े अधिकारी और हिस्सा ले रही सभी टीमों के खिलाड़ी उपस्थित थे।

देवकीनंदन ठाकुर ने पिच पर पूजा-अर्चना करते हुए लीग की शुरुआत की। लीग के मैच 13 से 15 मार्च तक होगा। लीग में 8 टीमें और 120 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना, पीयूष चावला और मोहित शर्मा मेंटर की भूमिका में हैं। तेज गेंदबाज उमेश यादव भी मेंटर की भूमिका में हैं।

पूर्व भारतीय क्रिकेटर और बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा कमेंटेटर की भूमिका हैं। 1983 में विश्व कप जीतने वाली टीम के सदस्य मदनलाल लीग से बतौर कमिश्नर जुड़े हैं।

टूर्नामेंट जीतने वाली टीम को 31 लाख रुपये का इनाम मिलेगा, जबकि उपविजेता टीम को 15 लाख रुपये मिलेंगे। इसके अलावा हर खिलाड़ी को, चाहे वह एक मैच खेले या पूरे टूर्नामेंट में खेले, 11,000 रुपये दिए जाएंगे। प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वाले खिलाड़ी को 21,000 रुपये नगद और 16,000 रुपये के जूते दिए जाएंगे। मैन ऑफ द सीरीज को एक कार दी जाएगी, जबकि ऑरेंज कैप और पर्पल कैप जीतने वाले खिलाड़ियों को एक-एक मोटरसाइकिल दी जाएगी।

आयोजकों ने यह भी कहा कि टूर्नामेंट खत्म होने के बाद ट्रॉफी को भारत के कई तीर्थ स्थलों पर ले जाया जाएगा। इंदौर को मेजबान शहर इसलिए चुना गया क्योंकि यह उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास स्थित है।

सनातन प्रीमियर लीग के प्रवक्ता सुमेंद्र तिवारी ने कहा, "लीग में हम उन खिलाड़ियों को मौका देना चाहते हैं जो मुख्य रूप से गांवों या सड़कों पर क्रिकेट खेलते हैं। हम उन्हें बड़ा मंच देना चाहते हैं। देवकीनंदन ठाकुर ने गरीब और वंचित बच्चों तथा युवाओं को गलत रास्तों से दूर रखने के उद्देश्य से ही लीग की शुरुआत की है।"

उन्होंने कहा, "ऐसे बच्चे जो ड्रग्स या दूसरी हानिकारक गतिविधियों की ओर जा सकते थे, अब उन्हें अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने का मौका मिलेगा। यह टूर्नामेंट उनके जीवन को दिशा देने में बड़ी भूमिका निभा सकता है।"

--आईएएनएस

