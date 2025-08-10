सिनसिनाटी ओपन : सबालेंका ने वोंद्रोसोवा को हराया, अगला मुकाबला एम्मा रादुकानू से

सिनसिनाटी, 10 अगस्त (आईएएनएस)। पूर्व चैंपियन आर्यना सबालेंका ने शनिवार रात पूर्व विंबलडन चैंपियन मार्केटा वोंद्रोसोवा पर जीत के साथ सिनसिनाटी ओपन का बेहतरीन आगाज किया।

दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी आर्यना सबालेंका ने पहले सेट में वोंद्रोसोवा को कड़ी टक्कर दी और छह ब्रेक पॉइंट बचाकर 7-5 से सेट अपने नाम किया। सबालेंका ने मैच के दौरान संयम बनाए रखा और पहला सेट जीतने के बाद दूसरे सेट में अपने खेल में और सुधार किया और 6-1 से जीत दर्ज की।

मैच के बाद आर्यना सबालेंका ने कहा, "मार्केटा वोंद्रोसोवा के खिलाफ मुकाबला हमेशा कठिन होता है। आपको अपना ध्यान केंद्रित रखना होता है। उनके खिलाफ हर पॉइंट के लिए संघर्ष करना होता है।"

मैच के दौरान वोंद्रोसोवा के पास भी कई मौके थे। उन्होंने दोनों सेटों में 12 ब्रेक पॉइंट बनाए, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाईं। दूसरी ओर, सबालेंका ने अपने सीमित मौकों का पूरा फायदा उठाया और दूसरे सेट में दो-दो ब्रेक पॉइंट हासिल किए। चेक गणराज्य की इस खिलाड़ी के साथ आठवें मैच में सबालेंका की पांचवीं जीत थी।

सबालेंका का अगला मुकाबला ब्रिटेन की एम्मा रादुकानू से होगा।

पूर्व यूएस ओपन विजेता एम्मा रादुकानू ने ओल्गा डैनिलोविच पर 6-3, 6-2 से शानदार जीत हासिल की थी। डब्ल्यूटीए टूर पर दोनों खिलाड़ियों की यह पहली भिड़ंत थी।

मार्च से अब तक शुरुआती मुकाबलों में अजेय रहीं रादुकानू, सबालेंका के खिलाफ जीत हासिल करने की कोशिश करेंगी। दोनों इससे पहले दो बार आमने-सामने हो चुकी हैं, सबसे हालिया मुकाबला इस साल विंबलडन में हुआ था, जहां सबालेंका ने सीधे सेटों में जीत हासिल की थी।

रादुकानू ने अभी तक शीर्ष रैंकिंग वाली बेलारूसी खिलाड़ी सबालेंका के खिलाफ एक भी सेट नहीं जीता है।

सबालेंका के खिलाफ होने वाले रोमांचक मुकाबले में रादुकानू अपना पहला मैच जीतने की कोशिश करेंगी।

--आईएएनएस

पीएके/एएस