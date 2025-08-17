सिनसिनाटी ओपन : कार्लोस अल्काराज ने फाइनल में बनाई जगह

सिनसिनाटी, 17 अगस्त (आईएएनएस)। कार्लोस अल्काराज ने सिनसिनाटी ओपन के फाइनल में जगह बना ली है। अल्काराज ने सेमीफाइनल में अलेक्जेंडर जेवरेव को 6-4, 6-3 से हराकर लगातार सातवीं बार टूर-लेवल फाइनल में जगह बनाई।

फाइनल में कार्लोस अल्काराज के सामने एक बार फिर जानिक सिनर होंगे।

अल्काराज और सिनर के बीच इस साल का चौथा और कुल 14वां मैच खेला जाएगा।

अल्काराज ने कहा, "मैं सिनर के खिलाफ एक बार फिर खेलने के लिए उत्सुक हूं। हर मैच में हम अपना स्तर ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं। मैं चुनौती लेने के लिए तैयार हूं। मैं उन गलतियों को सुधारने के लिए तैयार हूं, जो मैंने पिछले मैच में की थी।"

एटीपी के मुताबिक, 22 साल और तीन महीने की उम्र में अल्काराज राफेल नडाल (20) और नोवाक जोकोविच (21) के बाद नौ मास्टर्स 1000 फाइनल में पहुंचने वाले तीसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं।

अपने नौवें एटीपी मास्टर्स 1000 फाइनल (7-1) और पिछले साल इंडियन वेल्स खिताब जीतने के बाद से हार्ड कोर्ट पर अपने पहले फाइनल में पहुंचकर अल्काराज ने मोंटे-कार्लो और रोम में अपने खिताबों के बाद इस प्रतिष्ठित स्तर पर अपनी जीत का सिलसिला 16 मैचों तक पहुंचाया।

इससे पहले, गत विजेता सिनर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7-6(4), 6-2 से जीत हासिल की और अपने आठवें एटीपी मास्टर्स 1000 फाइनल में पहुंचे। सिनर ने विश्व के 136वें नंबर के खिलाड़ी टेरेंस एटमाने को हराया।

सिनर की हार्ड कोर्ट पर यह 200वीं टूर-स्तरीय जीत थी।

एटमाने बेशक सिनर से हारकर फाइनल में जगह नहीं बना पाए। लेकिन, इस टूर्नामेंट में अपने शानदार प्रदर्शन के आधार पर 67 स्थानों की छलांग लगाकर अपने करियर के सर्वोच्च 69वें स्थान पर पहुंच गए।

--आईएएनएस

पीएके/एएस