सुनील सेठी ने जम्मू-कश्मीर क्रिकेट संघ की उप-समिति के सदस्य पद से इस्तीफा दिया

नई दिल्ली, 16 नवंबर (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर क्रिकेट संघ (जेकेसीए) की कानूनी मामलों की उप-समिति के सदस्य सुनील सेठी ने समिति से इस्तीफा दे दिया है। सेठी ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष मिथुन मन्हास को पत्र लिखकर बताया कि वह राज्य संघ में अपनी भूमिका से औपचारिक रूप से इस्तीफा दे रहे हैं।

इस त्यागपत्र की एक प्रति आईएएनएस के पास है, जिसमें सुनील सेठी ने लिखा है, "मुझे 2021 में जेकेसीए के मामलों की देखभाल के लिए उप-समिति का सदस्य नियुक्त किया गया था और मैं इसी पद पर कार्यरत हूं। चूंकि सर्वोच्च न्यायालय ने जेकेसीए के चुनाव कराने का निर्देश दिया है, इसलिए नए लोकपाल की नियुक्ति के प्रयास को चुनाव अधिकारी ने आम सभा के गठन तक मंजूरी नहीं दी है। दुर्भाग्य से, पूर्व लोकपाल द्वारा पूर्व-दिनांकित आदेश जारी किए जा रहे हैं, जो अब मार्च 2025 तक पुराने हैं, जब ऐसा कोई आदेश पारित नहीं हुआ था और अब मुझे इसकी सूचना दी गई है। ये आदेश क्लब प्रबंधन और मतदान के अधिकार को बदल रहे हैं।"

उन्होंने लिखा, "यह मतदान की प्रक्रिया को बदलने के लिए है, जिसमें मैं शामिल नहीं होना चाहता। इसलिए, मैं उप-समिति की सदस्यता से अपना इस्तीफा दे रहा हूं। कृपया इसे स्वीकार करते हुए मुझे कार्यमुक्त करें। बोर्ड ने मुझे जो अवसर दिया है, मैं उसके लिए आभारी हूं।"

यह घटनाक्रम सर्वोच्च न्यायालय की ओर से 27 अक्टूबर को दिए गए उस आदेश के बाद सामने आया है, जिसमें पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त अचल कुमार ज्योति की देखरेख में 12 हफ्तों के भीतर जेकेसीए के चुनाव कराने का आदेश दिया गया था।

जून 2021 में सेठी और मन्हास को ब्रिगेडियर (रिटायर्ड) अनिल गुप्ता के साथ बीसीसीआई की ओर से गठित तीन सदस्यीय जेकेसीए उप-समिति में शामिल किया गया था, जिसका काम संघ के दैनिक संचालन की देखरेख करना था।

मन्हास क्रिकेट संचालन और विकास से जुड़े थे, जबकि अनिल गुप्ता को प्रशासनिक मामलों की जिम्मेदारी मिली थी। 28 सितंबर को मन्हास के बीसीसीआई अध्यक्ष बनने के बाद, जम्मू-कश्मीर के पूर्व कप्तान विद्या भास्कर ने जेकेसीए उप-समिति में उनकी जगह ली।

