सीन विलियम्स को जिम्बाब्वे टी20 टीम से रिलीज किया गया

नई दिल्ली, 26 सितंबर (आईएएनएस)। सीनियर बल्लेबाज सीन विलियम्स को जिम्बाब्वे टी20 टीम से रिलीज कर दिया गया है। जिम्बाब्वे वर्तमान में पुरुष टी20 विश्व कप अफ्रीका रीजन का फाइनल खेल रही है।

39 वर्षीय सीन विलियम्स को निजी कारणों की वजह से रिलीज किया गया है। उनकी जगह जिम्बाब्वे की टीम में क्लाइव मदांडे को जगह दी गई है।

सीन विलियम्स ने जिम्बाब्वे के लिए 85 टी20 मैचों की 84 पारियों में 12 अर्धशतक लगाते हुए 1,805 रन बनाए हैं। मदांडे 25 साल के हैं। उन्हें टीम में लेने से यह स्पष्ट हो रहा है कि जिम्बाब्वे क्रिकेट युवाओं को मौका देने की रणनीति पर काम कर रही है। क्लाइव मदांडे विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। वह दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। 39 मैचों की 32 पारियों में उन्होंने 463 रन बनाए हैं। उनका सर्वाधिक स्कोर 53 रन है।

टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहे जिम्बाब्वे ने शुक्रवार को अपना पहला मैच युगांडा के खिलाफ खेला था और पांच विकेट से जीत हासिल की थी। ब्लेसिंग मुजरबानी और ब्रैड इवांस ने तीन-तीन विकेट लिए थे और ब्रायन बेनेट ने 44 गेंदों में 72 रन की पारी खेल टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। युगांडा ने जिम्बाब्वे को जीत के लिए 153 रन का लक्ष्य दिया था।

टी20 विश्व कप अफ्रीका रीजन टूर्नामेंट में आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं। ये टीमें बोत्सवाना, केन्या, मलावी, नामीबिया, नाइजीरिया, तंजानिया, युगांडा और जिम्बाब्वे हैं। शीर्ष दो टीमें टी20 विश्व कप के लिए क्वालीफाई करेंगी। विश्व कप फरवरी-मार्च 2026 में भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। जिम्बाब्वे टी20 विश्व कप 2024 के लिए क्वालीफाई नहीं कर सकी थी।

टी20 विश्व कप अफ्रीका क्षेत्र फाइनल के लिए जिम्बाब्वे टीम

सिकंदर रजा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, ब्रैड इवांस, ट्रेवर ग्वांडू, क्लाइव मदांडे, तदिवानाशे मारुमानी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, ताशिंगा मुसेकिवा, टिनोटेन्डा मापोसा, टोनी मुनयोंगा, डायोन मायर्स, ब्लेसिंग मुजारबानी, रिचर्ड न्गवारा, ब्रेंडन टेलर।

--आईएएनएस

पीएके