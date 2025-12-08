स्मैट: टी20 डेब्यू में तूफानी बल्लेबाजी, अमित पासी ने कर ली वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी

हैदराबाद, 8 दिसंबर (आईएएनएस)। बड़ौदा के विकेटकीपर-बल्लेबाज अमित पासी ने सोमवार को अपने टी20 डेब्यू में वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। 26 वर्षीय अमित पासी ने 114 रन की पारी खेलकर टी20 डेब्यू में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर के मामले में पाकिस्तान के बिलाल आसिफ की बराबरी कर ली है।

अमित पासी ने 55 गेंदों में 114 रन की पारी खेली। उनके बल्ले से 9 छक्के और 10 चौके निकले। इस दौरान सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ौदा की ओर से खेलते हुए सर्विस के विरुद्ध महज 44 गेंदों में शतक पूरा किया। अमित की तूफानी पारी के दम पर बड़ौदा ने 13 रन से जीत दर्ज की।

वहीं, बिलाल आसिफ ने मई 2015 में फैसलाबाद में एक घरेलू टी20 मैच के दौरान सियालकोट स्टैलियंस की तरफ से खेलते हुए 48 गेंदों में 114 रन बनाए थे।

इसी के साथ अमित पासी टी20 डेब्यू में शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय बन गए। उनसे पहले ये कारनामा पंजाब के शिवम भांबरी और हैदराबाद के अक्षत रेड्डी ने किया था। इन तीनों ही बल्लेबाजों ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में यह कारनामा किया।

जिमखाना ग्राउंड पर खेले गए इस मुकाबले में बड़ौदा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अमित पासी की शतकीय पारी के दम पर 5 विकेट खोकर 220 रन बनाए। अमित ने 114 रन टीम के खाते में जोड़े, जबकि भानु पनिया ने नाबाद 28 रन की पारी खेली। विपक्षी टीम के लिए अभिषेक तिवारी ने 44 रन देकर 3 विकेट हासिल किए।

इसके जवाब में सर्विस की टीम निर्धारित ओवरों में 8 विकेट खोकर 207 रन ही बना सकी। टीम के लिए कुंवर पाठक और रवि चौहान ने 51-51 रन जुटाए, जबकि कप्तान मोहित अहलावत ने 41 रन की पारी खेली। विपक्षी टीम के लिए राज लिंबानी ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए, जबकि सफवान पटेल ने 2 विकेट निकाले।

एलीट ग्रुप सी में शामिल बड़ौदा, सर्विसेज के खिलाफ बड़े अंतर से जीत के बावजूद सुपर लीग स्टेज में जगह बनाने की दौड़ से बाहर हो गया है। इस बीच पंजाब-गुजरात और बंगाल-हरियाणा मुकाबलों के विजेताओं को अपने-अपने ग्रुप से आगे बढ़ने का भरोसा है।

--आईएएनएस

आरएसजी