स्मैट: पुणे को मिली नॉकआउट मुकाबलों की मेजबानी, एमसीए अध्यक्ष ने जताया बीसीसीआई का आभार

पुणे, 7 दिसंबर (आईएएनएस)। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन (एमसीए) के अध्यक्ष रोहित पवार ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के नॉकआउट मुकाबलों की मेजबानी सौंपने के लिए बीसीसीआई का शुक्रिया अदा किया है।

पहले ये मैच इंदौर में होने वाले थे, लेकिन शहर में डॉक्टर्स की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस के चलते भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने इन्हें पुणे शिफ्ट कर दिया है।

सुपर लीग मुकाबलों की मेजबानी गहुंजे में स्थित एमसीए इंटरनेशनल स्टेडियम और अंबी में डीवाई पाटिल एकेडमी ग्राउंड में होगी। फाइनल मुकाबला 19 दिसंबर को खेला जाना है।

रोहित पवार ने रविवार को एक बयान में कहा, "हम बीसीसीआई को महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन पर भरोसा करने और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के सुपर लीग और फाइनल की मेजबानी का जिम्मा हमें सौंपने के लिए दिल से धन्यवाद देते हैं। एमसीए खिलाड़ियों, अधिकारियों और फैंस को टॉप-क्लास एक्सपीरियंस देने के लिए पूरी तरह तैयार और प्रतिबद्ध है। हम पुणे में रोमांचक और प्रतिस्पर्धी मुकाबलों की मेजबानी करने के लिए उत्सुक हैं।"

एमसीए ने बताया है कि उसने टूर्नामेंट को बिना किसी रुकावट के चलाने और बीसीसीआई इवेंट्स से जुड़े संगठन के सबसे ऊंचे मानकों को बनाए रखने के लिए पहले ही बड़े ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक इंतजाम शुरू कर दिए हैं।

उल्लेखनीय है कि इंडिगो की फ्लाइट्स में बड़े पैमाने पर देरी और कैंसलेशन के कारण लॉजिस्टिक चिंताएं सामने आई हैं, जिससे देशभर में यात्रा में दिक्कत आ रही है। लखनऊ, अहमदाबाद, हैदराबाद और कोलकाता जैसे अलग-अलग ग्रुप-स्टेज सेंटर्स से टीमों, अधिकारियों और अंपायर्स का आसानी से पहुंचना एक बड़ी प्राथमिकता होगी।

बाएं हाथ के ओपनर यशस्वी जायसवाल इस समय शानदार फॉर्म में हैं। वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ सुपर लीग स्टेज के एलीट ग्रुप ए में टॉप पर रहने वाली मुंबई की ओर से खेलेंगे। मुंबई ने अब तक 6 मुकाबलों में 5 जीत दर्ज की है। इस टीम के पास 20 प्वाइंट्स हैं। मुंबई 8 दिसंबर को ओडिशा से भिड़ेगी।

--आईएएनएस

आरएसजी