स्मृति मंधाना के पिता की तबियत बिगड़ी, शादी अनिश्चितकाल के लिए टली

Nov 24, 2025, 02:54 AM

सांगली, 23 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना और गायक पलाश मुच्छल की रविवार को प्रस्तावित शादी टल गई है। मंधाना के पिता की अचानक बिगड़ी तबियत की वजह से शादी को टाला गया है। इसकी पुष्टि मंधाना के प्रबंधक तुहिन मिश्रा ने की।

मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "सुबह में जब स्मृति मंधाना के पिता नाश्ता कर रहे थे उसी समय उनकी तबियत खराब होने लगी थी। हमने थोड़ी देर इंतजार किया कि शायद सामान्य वे सामान्य हो जाएं। लेकिन, सुधार न होता देख उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वह डॉक्टरों की निगरानी में हैं।"

उन्होंने कहा, मंधाना अपने पिता के बहुत नजदीक हैं। इसलिए अपने पिता के पूरी तरह ठीक होने तक उन्होंने शादी को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है।

मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी सांगली में रविवार शाम 4 बजे होने वाली थी। शादी सांगली के समडोली रोड पर मंधाना फार्म हाउस में होने वाली थी। शादी के लिए मंधाना परिवार लंबे समय से तैयारियों में जुटा हुआ था। कई दिनों से शादी की रस्में चल रही थीं। महिला क्रिकेट टीम की अधिकांश क्रिकेटर इस समय सांगली में ही मौजूद हैं। मंधाना की संगीत सेरेमनी पिछले दिन हुई थी। इस मंधाना अपने परिवार और महिला क्रिकेट टीम की अन्य क्रिकेटरों के साथ गाना गाते और नृत्य करते तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रही थीं।

शादी स्थगित किए जाने के बाद मेहमानों को वापस भेजा जा रहा है। सजावट हटाने का काम भी चल रहा है। मंधाना के पिता की तबियत पूरी तरह ठीक होने के बाद फिर से शादी की तारीख तय की जाएगी।

--आईएएनएस

