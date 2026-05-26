समरदीप सिंह गिल ने शॉट पुट में जीता गोल्ड, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए किया क्वालीफाई

रांची, 25 मई (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के 25 वर्षीय शॉट पुट खिलाड़ी समरदीप सिंह गिल ने सोमवार को बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता के अंतिम दिन शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष शॉट पुट स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी क्वालीफाई कर लिया।

दो बार के एशियाई खेल चैंपियन पंजाब के तजिंदरपाल सिंह तूर ने 20.07 मीटर के थ्रो के साथ अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन समरदीप ने अपने चौथे प्रयास में 20.46 मीटर का थ्रो कर बढ़त हासिल कर ली और अंततः गोल्ड मेडल जीत लिया। तूर अंतिम प्रयास में 20.06 मीटर तक ही पहुंच सके। पंजाब के करणवीर सिंह 19.38 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर रहे।

समरदीप ने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए निर्धारित 20.36 मीटर के क्वालीफिकेशन मार्क को भी पार कर लिया।

पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ में कर्नाटक के यशस पी और एनसीओई तिरुवनंतपुरम के संतोष कुमार टी ने भी कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालीफाई किया। दोनों खिलाड़ियों ने 50.27 सेकेंड के क्वालीफिकेशन समय से बेहतर प्रदर्शन किया। यशस ने 49.00 सेकेंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि संतोष कुमार 49.06 सेकेंड के साथ दूसरे स्थान पर रहे। नौसेना के सुभाष दास ने 50.51 सेकेंड के साथ कांस्य पदक हासिल किया।

पुरुष भाला फेंक में महाराष्ट्र के शिवम लोहाकरे ने 81.71 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। राजस्थान के यशवीर सिंह ने 80.80 मीटर के साथ रजत और रेलवे स्पोर्ट्स के रोहित यादव ने 80.40 मीटर के साथ कांस्य पदक हासिल किया। हालांकि कोई भी खिलाड़ी 82.61 मीटर के कॉमनवेल्थ क्वालीफिकेशन मार्क तक नहीं पहुंच सका।

पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में ओडिशा के स्प्रिंटर अनिमेष कुजूर कॉमनवेल्थ गेम्स क्वालीफिकेशन से बेहद मामूली अंतर से चूक गए। उन्होंने 20.64 सेकेंड का समय निकाला, जबकि क्वालीफिकेशन समय 20.61 सेकेंड था। केरल के जिशु प्रसाद 20.98 सेकेंड के साथ दूसरे और रिलायंस के अभय सिंह 21.01 सेकेंड के साथ तीसरे स्थान पर रहे।

पुरुषों की 5,000 मीटर दौड़ में कर्नाटक के शिवाजी परशुराम ने 14:14.43 सेकेंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। मध्य प्रदेश के विनोद सिंह 14:15.50 सेकेंड के साथ दूसरे और उत्तराखंड के दीपक भट्ट 14:17.72 सेकेंड के साथ तीसरे स्थान पर रहे।

पुरुषों की 800 मीटर स्पर्धा में हरियाणा के कृष्ण कुमार ने 1:47.68 सेकेंड के साथ गोल्ड मेडल जीता। महाराष्ट्र के प्रथमेश ए 1:47.97 सेकेंड के साथ दूसरे और सत्यजीत एस 1:48.40 सेकेंड के साथ तीसरे स्थान पर रहे।

पुरुष ट्रिपल जंप में जेएसडब्ल्यू के प्रवीण चित्रावेल ने 17.08 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता और कॉमनवेल्थ गेम्स के 16.89 मीटर के क्वालीफिकेशन मार्क को भी पार किया। वायुसेना के अब्दुल्ला अबूकर 16.63 मीटर के साथ दूसरे और तमिलनाडु के गैले वेनिस्टर 16.37 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर रहे।

महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में हिमाचल प्रदेश की कुसुम ठाकुर ने 23.94 सेकेंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। हरियाणा की तमन्ना 24.06 सेकेंड के साथ दूसरे और महाराष्ट्र की सुदेशना एच 24.07 सेकेंड के साथ तीसरे स्थान पर रहीं।

महिलाओं की 5,000 मीटर दौड़ में रिलायंस की सीमा ने 16:04.83 सेकेंड के समय के साथ गोल्ड मेडल जीता। महाराष्ट्र की रवीना गायकवाड़ 16:46.21 सेकेंड के साथ दूसरे और आईओसीएल की सोनम परमार 16:48.11 सेकेंड के साथ तीसरे स्थान पर रहीं।

महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में तमिलनाडु की विथ्या रामराज ने 56.61 सेकेंड के समय के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया। एनसीओई बेंगलुरु की सिंचल कावेर्म्मा टी 57.77 सेकेंड के साथ दूसरे और महाराष्ट्र की श्रावणी सचिन 59.73 सेकेंड के साथ तीसरे स्थान पर रहीं।

महिलाओं की हाई जंप स्पर्धा में उत्तर प्रदेश की ख्याति माथुर ने 1.82 मीटर की छलांग के साथ स्वर्ण पदक जीता। रेलवे स्पोर्ट्स की मानशी 1.80 मीटर के साथ दूसरे और जेएसडब्ल्यू की अभिनया एस शेट्टी 1.73 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर रहीं।

महिलाओं की हेप्टाथलॉन स्पर्धा में केरल की अनामिका केए ने 5685 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता। जेएसडब्ल्यू की पूजा 5632 अंकों के साथ दूसरे और हरियाणा की खुशी 5435 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं।

महिलाओं की 800 मीटर दौड़ में जेएसडब्ल्यू की पूजा ने 2:02.42 सेकेंड के समय के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। आईओसीएल की हुइद्रोम बी 2:05.56 सेकेंड के साथ दूसरे और थोता संकीर्तना 2:05.74 सेकेंड के साथ तीसरे स्थान पर रहीं।

--आईएएनएस

डीएससी