सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम को आक्रामक क्रिकेट खेलनी होगी: इयान बिशप

Oct 30, 2025, 06:19 AM

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर (आईएएनएस)। महिला विश्व कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गुरुवार को डीवाई पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई में खेला जाएगा। इस विश्व कप में अब तक अजेय रही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के लिए मैच आसान नहीं रहने वाला है। मैच से पहले वेस्टइंडीज के पूर्व तेज गेंदबाज इयान बिशप ने सलाह देते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत को आक्रामक खेल दिखाना होगा।

आईएएनएस से बात करते हुए इयान बिशप ने कहा, "मैं चाहता हूं कि भारतीय टीम आक्रामक खेल खेले। अगर विकेट गिर रहे हैं, तो दूसरे विकेट का इंतजार न करें। अपने क्षेत्ररक्षण को चुस्त करें और दूसरा विकेट लेने की कोशिश करें। क्षेत्ररक्षण को मजबूत बनाना होगा। हमने देखा है कि कई बार भारतीय टीम की फील्डिंग क्लब स्तर की टीमों से भी साधारण होती है। ऑस्ट्रेलियाई टीम में मूनी, गार्डनर जैसी कई बल्लेबाज मौजूद हैं, जो बड़ी पारियां खेलने की क्षमता रखती हैं और टीम को एक बड़े स्कोर तक पहुंचा सकती हैं। ऐसे में कप्तानी, क्षेत्ररक्षण, गेंदबाजी और बल्लेबाजी में आक्रामक होने की जरूरत है।"

बिशप ने कहा कि भारतीय टीम के पास इतिहास को दोहराने का मौका है। 1983 पुरुष विश्व कप फाइनल में वेस्टइंडीज खिताब जीतने की प्रबल दावेदार थी, लेकिन भारतीय टीम ने असाधारण खेल का प्रदर्शन करते हुए न सिर्फ वेस्टइंडीज को हराकर खिताब जीता, बल्कि भारत में कई पीढ़ियों को क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित किया। महिला टीम के पास ऑस्ट्रेलिया को हराकर कुछ ऐसा ही करने का मौका है। हमें ये कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में फेवरेट टीम के रूप में उतरेगी।

लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था। ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड लक्ष्य हासिल करते हुए भारत के खिलाफ ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। भारत के दिए 331 रनों के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 49 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर हासिल कर 3 विकेट से मैच जीता था।

भारतीय टीम इस मैच में अच्छी बल्लेबाजी के बावजूद हार गई थी। गुरुवार को होने वाले फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम को अपनी बल्लेबाजी के साथ-साथ अपनी गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण को सुदृढ़ कर उतरना होगा।

--आईएएनएस

पीएके/

