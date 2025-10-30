सेमीफाइनल: कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट का यादगार शतक, दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को दिया 320 रन का लक्ष्य

गुवाहाटी, 29 अक्टूबर (आईएएनएस)। महिला विश्व कप 2025 का पहला सेमीफाइनल दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट की यादगार शतकीय पारी के दम पर 7 विकेट पर 319 रन बनाए हैं।

इंग्लैंड ने टॉस जीतकर सेमीफाइनल जैसे अहम मैच में पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। इंग्लैंड का ये फैसला दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने अकेले दम गलत साबित कर दिया। लौरा ने एक छोर थामे रखते हुए 143 गेंद पर 20 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 169 रनों की बड़ी पारी खेली। सेमीफाइनल में खेली गई लौरा वोल्वार्ड्ट की इस पारी को लंबे समय तक याद रखा जाएगा।

वोल्वार्ड्ट ने तजमिन ब्रिट्स 45 के साथ पहले विकेट के लिए 116 और मारिजेन कैप के 42 के साथ चौथे विकेट के लिए 72 रन की साझेदारी की। आखिरी ओवरों में क्लो ट्रायोन ने 26 गेंद पर 33 और नाडिन डे क्लार्क ने 6 गेंद पर 11 रन बनाकर टीम का स्कोर 50 ओवर में 7 विकेट पर 319 तक पहुंचाया।

पहला विकेट 116 पर खोने के बाद 119 तक 3 विकेट और फिर चौथा विकेट 191 पर खोने के बाद 202 तक 6 विकेट गंवा चुकी दक्षिण अफ्रीका के लिए कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट की पारी संकटमोचक की तरह रही। उन्होंने न सिर्फ दक्षिण अफ्रीका को बेहद सुरक्षित स्कोर तक पहुंचा दिया बल्कि एक ऐसी पारी खेली जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। वोल्वार्ड्ट जब आउट होकर जा रही थीं, तो इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने भी उनकी मैराथन पारी के लिए उन्हें शाबाशी दी।

इंग्लैंड के लिए सोफी एक्लेस्टन सबसे सफल गेंदबाज रहीं। उन्होंने 10 ओवर में 44 रन देकर 4 विकेट लिए। लॉरेन बेल ने 10 ओवर में 55 रन देकर 2 विकेट लिए। नेट सेवियर ब्रंट 8 महंगी रहीं। उन्होंने 8 ओवर में 67 रन लुटाकर 1 विकेट लिए।