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समोआ ने लगातार दूसरी बार अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप के लिए किया क्वालिफाई

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 13, 2026, 09:31 AM

पोर्ट मोरेस्बी, 13 अप्रैल (आईएएनएस)। समोआ ने लगातार दूसरी बार आईसीसी अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप का टिकट हासिल कर लिया है। सोमवार को ईस्ट एशिया-पैसिफिक क्वालिफायर 2026 को जीतकर समोआ की टीम ने विश्व कप में अपनी जगह पक्की कर ली है।

समोआ की टीम का प्रदर्शन टूर्नामेंट में शानदार रहा। ओलिव लेफागा लेमो की अगुवाई में टीम टूर्नामेंट में अजेय रही। समोआ ने फिजी, इंडोनेशिया, वानुअतु और मेजबान टीम को हराकर ट्रॉफी जीती। समोआ ने आखिरी दिन फिजी को हराकर अपना कैंपेन खत्म किया और वर्ल्ड कप टिकट हासिल किया। फिजी के खिलाफ टीम की गेंदबाजों ने 131 रनों का बचाव किया। समोआ की ओर से वाओला गेब्रियल ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 19 रन देकर 4 विकेट चटकाए। वहीं, हरदिया पड्डा ने तीन ओवर के स्पेल में महज 9 रन देकर 2 विकेट निकाले। फिजी की बल्लेबाजों ने समोआ के मजबूत गेंदबाजी अटैक के सामने आसानी से घुटने टेक दिए और पूरी टीम सिर्फ 72 रन बनाकर ढेर हो गई।

2024 में अंडर-19 वर्ल्ड कप में समोआ टीम की कप्तानी करने वालीं अवेटिया मापू का प्रदर्शन बल्ले से दमदार रहा। उन्होंने 62 गेंदों का सामना करते हुए 67 रनों की बेहतरीन पारी खेली। अपनी इस पारी में उन्होंने 5 चौके और 2 छक्के लगाए। हालांकि, समोआ की अन्य बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकीं। मापू के अलावा नॉरा सलिमा ने 12 रन बनाए।

समोआ ने टूर्नामेंट का आगाज वानुअतु को 58 रनों से हराकर किया था। इसके बाद टीम ने इंडोनेशिया के खिलाफ 53 रनों से शानदार जीत दर्ज की थी। हालांकि, पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ समोआ का बल्लेबाजी क्रम बुरी तरह से फेल रहा था और पूरी टीम 58 रन बनाकर ऑलआउट हो गई थी। हालांकि, हार्दिया पड्डा के 4/9 और टेलेसिया वाओला गेब्रियल के 4/7 ने गेंद से शानदार प्रदर्शन करते हुए पापुआ न्यू गिनी की पूरी टीम को महज 48 रनों पर समेट दिया था।

लेफागा लेमो के नेतृत्व में टीम अगले साल होने वाले महिला अंडर-19 टी20 विश्व कप में पहली बार जीत दर्ज करना चाहेगी। साल 2024 में टीम का यह सपना अधूरा रह गया था। प्रशांत महासागर की यह टीम रीजनल क्वालिफिकेशन के जरिए वर्ल्ड कप के लिए टिकट बुक करने वाली पहली टीम है और अगली जगह इस महीने के आखिर में एशिया रीजन टूर्नामेंट से तय होगी।

2024 में समोआ ने अंडर-19 विमेंस ईस्ट एशिया-पैसिफिक क्वालिफायर में अपने प्रदर्शन से हर किसी को हैरान कर दिया था और विमेंस अंडर-19 टी20 वर्ल्ड कप 2025 के लिए टिकट बुक करने के लिए चार टीमों की प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया था। यह पहली बार था जब समोआ ने पुरुषों और महिलाओं के क्रिकेट में और किसी भी फॉर्मेट में वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई किया था।

--आईएएनएस

एसएम/एएस

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