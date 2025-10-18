सुल्तान जोहोर कप : भारत ने मलेशिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई

जोहोर, 17 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने शुक्रवार को खेले गए अंतिम पूल-स्टेज मैच में मलेशिया को 2-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में भारतीय टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा।

भारत के लिए गुरजोत सिंह (22वें मिनट) ने पहला गोल किया। दूसरा और विजयी गोल सौरभ आनंद कुशवाहा (48वें मिनट) ने किया। मलेशिया के लिए एकमात्र गोल नवीनेश पनिकर (43वें मिनट) ने किया।

फाइनल के लिए क्वालीफाई करने पर नजर रखते हुए भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया के खिलाफ आक्रामक शुरुआत की। भारतीय फॉरवर्ड खिलाड़ी तेज दिखे और लगातार आक्रमण करते रहे, जिससे मेजबान टीम दबाव में आ गई। हालांकि, मलेशिया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन भारत का डिफेंस मजबूत रहा। पहले क्वार्टर के अंत तक कोई भी टीम गतिरोध को तोड़ नहीं पाई और दोनों टीमें 0-0 की बराबरी पर रहीं।

दूसरे क्वार्टर की शुरुआत में ही मलेशिया ने आक्रामक शुरुआत की। भारत ने भी जवाब में आक्रामक तेवर दिखाए। अंततः दबाव का फायदा हुआ, जब गुरजोत सिंह (22वें मिनट) ने पेनल्टी कॉर्नर पर रिबाउंड पर गोल दागा। इसके बाद से, भारत ने गेंद पर कब्जा बनाए रखा और मलेशिया लगातार बराबरी का प्रयास करता रहा। हाफटाइम तक भारत 1-0 की बढ़त के साथ था।

ब्रेक के बाद, भारत ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन मेजबान मलेशिया ने वापसी शुरू कर दी। हालांकि भारत ने क्वार्टर के अधिकांश समय खेल की गति को नियंत्रित रखा, लेकिन मलेशिया के प्रयासों ने खेल का रुख पलट दिया और उन्हें बराबरी का गोल मिल गया। मैच खत्म होने से दो मिनट पहले, नवीनेश पनिकर (43वें मिनट) ने गोल करके स्कोर 1-1 कर दिया और एक रोमांचक अंतिम क्वार्टर की नींव रखी।

भारत और मलेशिया ने अंतिम क्वार्टर की शुरुआत काफी उत्साह के साथ की, और भारत ने एक बार फिर बढ़त बना ली, जब सौरभ आनंद कुशवाहा (48वें मिनट) ने बेहद नजदीकी से गोल करके अपनी टीम को 2-1 की बढ़त दिला दी। इसके बाद, मलेशियाई टीम ने बराबरी का गोल करने की पूरी कोशिश की, जिसमें उसे सफलता नहीं मिली।

रविवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल खेला जाएगा।

--आईएएनएस

पीएके