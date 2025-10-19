सुल्तान जोहोर कप 2025: फाइनल में भारत को ऑस्ट्रेलिया ने 1-2 से हराया

नई दिल्ली,18 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम को शनिवार को मलेशिया के जोहोर में सुल्तान जोहोर कप 2025 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया ने 1-2 से हराया।

भारत ने शानदार शुरुआत की, छोटे-छोटे, सटीक पास देकर गेंद को इधर-उधर घुमाया जिससे शुरुआती दौर में गेंद पर उनका दबदबा बना रहा। उन्हें पहला बड़ा मौका शुरुआती पांचवें मिनट में ही मिला जब अरायजीत सिंह हुंदल और सौरभ आनंद कुशवाहा के बीच एक तेज गोल ने गुरजोत सिंह को नजदीकी रेंज में मौका दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गोलकीपर मैग्नस मैककॉसलैंड ने इसे बखूबी संभाला।

दसवें मिनट में, आमिर अली के शक्तिशाली लंबी दूरी के शॉट को गुरजोत ने चतुराई से गोल की ओर मोड़ दिया, लेकिन मैककॉसलैंड ने एक बार फिर उसे रोक दिया।

ऑस्ट्रेलिया को मैच का पहला पेनल्टी कॉर्नर 13वें मिनट में मिला और इयान ग्रोब्बेलार (13वें मिनट) ने इसे गोल में बदलकर स्कोर 1-0 कर दिया। क्वार्टर खत्म होने से ठीक पहले उन्हें एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन भारतीय गोलकीपर प्रिंस दीप सिंह के शानदार प्रदर्शन ने उन्हें गोल से दूर रखा।

भारतीय टीम ने दूसरे क्वार्टर की शुरुआत शानदार अंदाज में की और लगातार दो पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए। दूसरे क्वार्टर में अनमोल एक्का (17वें मिनट) के मैककॉसलैंड के बाईं ओर से किए गए तेज शॉट ने भारत को 1-1 की बराबरी दिला दी।

भारतीय रक्षापंक्ति ऑस्ट्रेलियाई आक्रमण के सामने मजबूत रही। हाफ-टाइम से ठीक पहले उन्हें दो और पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन अरिजीत का शॉट दोनों ही मौकों पर बढ़त नहीं दिला सका।

भारत के एक शानदार मूव ने तीसरे क्वार्टर की शुरुआत की। प्रियोबर्ता तालेम के एक लंबे पास ने बाएं किनारे पर आमिर अली को गेंद पहुंचाई, लेकिन उनके नजदीकी प्रयास के कारण एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला जो अधूरा रह गया।

किसी भी टीम ने क्वार्टर के बाकी समय में गोल करने की कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ी, और ऑस्ट्रेलिया ने खुद तीन पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए। हूटर बजने से कुछ मिनट पहले, अरिजीत ने तेजी से और खतरनाक दौड़ लगाई, लेकिन उनका शॉट कुछ इंच दूर से निकल गया।

अंतिम क्वार्टर की शुरुआत में, अजीत यादव ने एक खतरनाक क्षेत्र में गेंद पर कब्ज जमाया और आगे बढ़े, लेकिन आसपास कोई समर्थन न होने के कारण उनका शॉट बाहर चला गया। मैच में तेजी का माहौल बनते ही भारत ने जबरदस्त हमला बोला। रोहित रात के आठवें पेनल्टी कॉर्नर पर भारत के करीब पहुंच गए, लेकिन गोल से चूक गए। ग्रोब्बेलार ने पेनाल्टी कॉर्नर के जरिए (59वें मिनट) गोल करते हुए ऑस्ट्रेलिया को खिताब दिला दिया।

--आईएएनएस

पीएके