सुल्तान अजलान शाह कप: फाइनल में बेल्जियम से हारी भारतीय टीम

Dec 01, 2025, 04:21 AM

इपोह, 30 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय हॉकी टीम को रविवार को मलेशिया के इपोह में खेले गए सुल्तान अजलान शाह कप के फाइनल में बेल्जियम से हार का सामना करना पड़ा। भारत को बेल्जियम ने 0-1 से हराया। यह बेल्जियम का पहला सुल्तान अजलान शाह टाइटल है।

भारतीय टीम इस मैच में दुर्भाग्यशाली रही। टीम को तीन पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन एक भी गोल में नहीं बदले जा सके। जुगराज सिंह, अमित रोहिदास और संजय तीनों मौकों को भुना नहीं पाए। बेल्जियम की तरफ से मैच का एकमात्र गोल 34वें मिनट में थिब्यू स्टॉकब्रोक्स ने किया।

पहले हाफ में गोल नहीं हुआ। भारतीय खिलाड़ी रक्षात्मक नजर आए। बेल्जियम ने अपनी टीम के बॉल पजेशन स्टेट्स की तुलना में बेहतर शुरुआत की। उनके अटैक ने दोनों तरफ से इंडियन डिफेंस को परेशान किया और इंडियन गोलकीपर को कुछ तेज बचाव भी करने पड़े। बेल्जियम को शुरुआत में दो पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन वे गोल में नहीं बदले जा सके।

भारतीय टीम को मैच में जमने में थोड़ा समय लगा, जबकि बेल्जियम ने उन्हें मिडफील्ड में खेल को नियंत्रित करने और बॉल पजेशन के साथ लंबे समय तक खेलने के लिए मेहनत करवाई।

हाफ-टाइम तक मैच 0-0 से बराबर था, बेल्जियम ने मोमेंटम बदला और भारत पर दबाव डाला। भारतीयों ने हाई प्रेशर का सहारा लिया और सर्कल में अपनी एंट्री बढ़ाई, लेकिन तीसरे क्वार्टर में भी बेल्जियम के डिफेंस को मात नहीं दे सके। इस बीच, 34वें मिनट में स्टॉकब्रोक्स के गोल ने भारत को दबाव में डाल दिया।

आखिरी क्वार्टर में भारत ने स्कोर बराबर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन बेल्जियम का स्ट्रक्चर मजबूत रहा और वे समय कम करने और जीत पक्की करने में सफल रहे।

फाइनल से पहले भारतीय टीम पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक बार हारी थी। वह हार भी भारत को बेल्जियम से ही मिली थी। उस मैच में बेल्जियम ने भारत को 3-2 से हराया था।

--आईएएनएस

पीएके

